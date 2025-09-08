赤ちゃんの口まわりをケア！樋屋製薬「Here.(ヒヤドット)ママニプルケアスティック」

写真拡大 (全3枚)

樋屋製薬は、ママと赤ちゃんをサポートするブランド「Here.(ヒヤドット)」の第2弾製品として、授乳中の乳頭や赤ちゃんのお口まわりをやさしく保湿できる化粧品 「Here.(ヒヤドット)ママニプルケアスティック」を、2025年9月1日より販売中。

 

樋屋製薬「Here.(ヒヤドット)ママニプルケアスティック」

 

 

・発売日：2025年9月1日

・販売場所：全国のドラッグストア、ベビー用品店、オンラインショップ(樋屋製薬公式ECサイト)ほか

・希望小売価格(税別)：1,200円

 

樋屋製薬は、ママと赤ちゃんをサポートするブランド「Here.(ヒヤドット)」の第2弾製品として、授乳中の乳頭や赤ちゃんのお口まわりをやさしく保湿できる化粧品 「Here.(ヒヤドット)ママニプルケアスティック」を、2025年9月1日より販売中です。

授乳期に多い乳頭の乾燥や、赤ちゃんのお口まわりのカサつきなど、デリケートな悩みに寄り添い、忙しい育児の中でも手軽に使えるスティックタイプの保湿ケアアイテムです。

 

■製品特徴

 

 

1. 「100％食品成分」＋「食品8大アレルゲン不使用」*1

食品成分だけで構成。

食品8大アレルゲン(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ)は一切不使用です。

2. 手軽にサッと直接塗れる「スティックタイプ」

自身の手を汚すことなく、片手で塗れる形状で、忙しいママでも簡単にケアできます。

3. パッチテスト済み*2

4. 9つのこだわりポイント

・シリコンフリー

・アルコールフリー

・パラベンフリー

・動物由来成分フリー(ラノリンフリー)

・界面活性剤フリー

・無香料

・無着色

・低刺激性

・食品8大アレルゲン不使用*1

*1 特定原材料8品目：えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ

*2 すべての方に皮膚刺激が起こらないわけではありません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 赤ちゃんの口まわりをケア！樋屋製薬「Here.(ヒヤドット)ママニプルケアスティック」 appeared first on Dtimes.