初のユーザー限定オフラインイベントを開催！Bondee
『Bondee(ボンディー)』は、2025年8月23日(土)、都内某所にて初のBondeeユーザー限定オフラインイベントを開催しました。
Bondee
ジャンル ：ソーシャルネットワーキング
利用料金 ：無料(一部有料)
配信元 ：METADREAM TECH PTE. LTD.
『Bondee(ボンディー)』は、2025年8月23日(土)、都内某所にて初のBondeeユーザー限定オフラインイベントを開催。
このイベントはBondeeアプリ内で参加者を募集し、抽選で当選された方のみをご招待する形式で実施しました。
【プログラム内容】
プログラムでのユーザーの様子
(1) B-Zone展示会
イベント当選者や参加ユーザーのB-Zoneを会場に展示し、それぞれのアイデアと個性を体験いただきました。
また、会場に来られないユーザーにも楽しめるよう、アプリ内タイムライン企画として【#ボンパ】投稿キャンペーンを同時開催。
キャンペーン期間(7月30日〜8月23日)には「夏休み」をテーマにしたB-Zone(部屋)画像をタイムラインに#ボンパを付けて投稿すると、抽選でAmazonギフト券1,000円分が当たる企画を実施しました。
当選者のB-Zoneも会場内で展示し、オンライン・オフライン双方でイベントを盛り上げました。
(2) Bonbongo大乱闘トーナメント
Bondeeオリジナルのすごろくゲーム「Bonbongo」による予選・決勝トーナメントを実施しました。
運要素の強いゲームながら、会場で最強の運を持つ優勝者を決定し、新オリジナルBondeeグッズセットを贈呈しました。
(3) 新機能ゲーム【BonShow】体験
8月にリリースされた新機能ゲーム「BonShow」を体験いただきました。
本ゲームはボイス通話を通じて質問に答えながら楽しむ内容で、ホストが出題する10問に対し、参加者は数字で回答します。
回答が「中央値」と一致したプレイヤーにポイントが加算され、最終的に最も多く一致させた参加者が勝者となります。
当日はBondeeオリジナルの質問を用意し、イベントに来れなかったユーザーもオンラインで参加し、多くのユーザーに新機能を楽しんでいただきました。
(4) Bondee Bingo大会
ユーザーの皆さまへ日頃の感謝を込め、Bondee新グッズや豪華賞品を用意したBingo大会を開催しました。
先着順で勝ち抜き戦としたルールとし、ビンゴした人は大きな掛け声で「Bondee！」と報告。
会場は最も盛り上がりを見せ、掛け声に合わせて自然と温かな拍手が沸き起こり、和やかで一体感のある雰囲気に包まれました。
軽食やユーザー同士の記念撮影
(5) 軽食＆フリータイム
種類豊富なドリンクと10種類のフードメニューを用意し、ユーザー同士が自由に交流できる時間を設けました。
アプリ内ですでに知り合いだった方も、初対面の方もいましたが、ゲームでの交流、Bondeeグッズで自己紹介をし合い、とても和やかで、好意的な様子で会場は大いに盛り上がりました。
運営チームも共に食事と交流を楽しみ、会場全体が和やかな雰囲気に包まれ、Bondeeに対するユーザーの熱意が一層高まる場となりました。
(6) イベントお土産：Bondee「もっとぎゅっとBook」とオリジナルTシャツ
本イベントの記念として、Bondeeをより楽しみ、さらに身近に感じられるよう制作したファンブックZINE「もっとぎゅっとBook」と、オリジナルTシャツを参加者にプレゼントしました。
ZINEには、サービス初期から最新機能までの情報を凝縮。
古くからのユーザーにとっては懐かしい思い出を振り返る1冊となりました。
また、オリジナルTシャツは、裏面に大きくアバターをプリントし、前面にはポケット風デザインの上にBondeeアプリ内の動物イラストをあしらった特別仕様。
ファンにとって記念性の高いアイテムとなりました。
イベント限定Bondeeオリジナルグッズ
(7) Bondeeオリジナルコミュニケーショングッズ
1. Bonグラス
Bondeeの世界観を体験できるアイコンサングラスを配布しました。
2. Bondeeプロフ帳
初対面の参加者同士でも会話がしやすくなるよう、来場時に記入して交流のきっかけとしていただきました。
3. Bondeeカードストラップ
表面にはアバター、裏面にはマイ二次元コードを印字し、参加者同士が気軽に繋がれるようにしました。
4. Bondeeランチョンマット
飲食時に使用する、Bondeeキャラクター「Blopee」をモチーフにしたオリジナルランチョンマットを用意されました。
■Bondeeについて
(C) METADREAM INC
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 初のユーザー限定オフラインイベントを開催！Bondee appeared first on Dtimes.