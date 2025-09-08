初のユーザー限定オフラインイベントを開催！Bondee

『Bondee(ボンディー)』は、2025年8月23日(土)、都内某所にて初のBondeeユーザー限定オフラインイベントを開催しました。

このイベントはBondeeアプリ内で参加者を募集し、抽選で当選された方のみをご招待する形式で実施しました。

【プログラム内容】

プログラムでのユーザーの様子

(1) B-Zone展示会

イベント当選者や参加ユーザーのB-Zoneを会場に展示し、それぞれのアイデアと個性を体験いただきました。

また、会場に来られないユーザーにも楽しめるよう、アプリ内タイムライン企画として【#ボンパ】投稿キャンペーンを同時開催。

キャンペーン期間(7月30日〜8月23日)には「夏休み」をテーマにしたB-Zone(部屋)画像をタイムラインに#ボンパを付けて投稿すると、抽選でAmazonギフト券1,000円分が当たる企画を実施しました。

当選者のB-Zoneも会場内で展示し、オンライン・オフライン双方でイベントを盛り上げました。

(2) Bonbongo大乱闘トーナメント

Bondeeオリジナルのすごろくゲーム「Bonbongo」による予選・決勝トーナメントを実施しました。

運要素の強いゲームながら、会場で最強の運を持つ優勝者を決定し、新オリジナルBondeeグッズセットを贈呈しました。

(3) 新機能ゲーム【BonShow】体験

8月にリリースされた新機能ゲーム「BonShow」を体験いただきました。

本ゲームはボイス通話を通じて質問に答えながら楽しむ内容で、ホストが出題する10問に対し、参加者は数字で回答します。

回答が「中央値」と一致したプレイヤーにポイントが加算され、最終的に最も多く一致させた参加者が勝者となります。

当日はBondeeオリジナルの質問を用意し、イベントに来れなかったユーザーもオンラインで参加し、多くのユーザーに新機能を楽しんでいただきました。

(4) Bondee Bingo大会

ユーザーの皆さまへ日頃の感謝を込め、Bondee新グッズや豪華賞品を用意したBingo大会を開催しました。

先着順で勝ち抜き戦としたルールとし、ビンゴした人は大きな掛け声で「Bondee！」と報告。

会場は最も盛り上がりを見せ、掛け声に合わせて自然と温かな拍手が沸き起こり、和やかで一体感のある雰囲気に包まれました。

軽食やユーザー同士の記念撮影

(5) 軽食＆フリータイム

種類豊富なドリンクと10種類のフードメニューを用意し、ユーザー同士が自由に交流できる時間を設けました。

アプリ内ですでに知り合いだった方も、初対面の方もいましたが、ゲームでの交流、Bondeeグッズで自己紹介をし合い、とても和やかで、好意的な様子で会場は大いに盛り上がりました。

運営チームも共に食事と交流を楽しみ、会場全体が和やかな雰囲気に包まれ、Bondeeに対するユーザーの熱意が一層高まる場となりました。

(6) イベントお土産：Bondee「もっとぎゅっとBook」とオリジナルTシャツ

本イベントの記念として、Bondeeをより楽しみ、さらに身近に感じられるよう制作したファンブックZINE「もっとぎゅっとBook」と、オリジナルTシャツを参加者にプレゼントしました。

ZINEには、サービス初期から最新機能までの情報を凝縮。

古くからのユーザーにとっては懐かしい思い出を振り返る1冊となりました。

また、オリジナルTシャツは、裏面に大きくアバターをプリントし、前面にはポケット風デザインの上にBondeeアプリ内の動物イラストをあしらった特別仕様。

ファンにとって記念性の高いアイテムとなりました。

イベント限定Bondeeオリジナルグッズ

(7) Bondeeオリジナルコミュニケーショングッズ

1. Bonグラス

Bondeeの世界観を体験できるアイコンサングラスを配布しました。

2. Bondeeプロフ帳

初対面の参加者同士でも会話がしやすくなるよう、来場時に記入して交流のきっかけとしていただきました。

3. Bondeeカードストラップ

表面にはアバター、裏面にはマイ二次元コードを印字し、参加者同士が気軽に繋がれるようにしました。

4. Bondeeランチョンマット

飲食時に使用する、Bondeeキャラクター「Blopee」をモチーフにしたオリジナルランチョンマットを用意されました。

■Bondeeについて

