米移民当局によるジョージア州の現代自動車とLGエナジーソリューション合弁工場取り締まりの情報提供者を自任する米国の政治家トリ・ブラナム氏が「テキストメッセージ（SMS）爆弾」に苦しめられているとことがわかった。ブラナム氏は「韓国との数十億ドル規模の契約をぶち壊すのか」という批判があふれ、未成年の子どもまで「サイバーストーキング」に苦しめられているとしながらSMS爆弾を自制するよう訴えた。

米国誌ローリングストーンのインタビューでブラナム氏は「工場がジョージア州の住民を雇用せず米移民・関税執行局（ICE）に移民労働者雇用関連で工場に対する通報を入れた」と明らかにした。ブラナム氏は「私は不法滞在者の大挙追放に投票した」とも付け加えた。

ICEへの通報後、ブラナム氏はSMS、電話、交流サイト（SNS）などで各種抗議を受けたという。ブラナム氏はインタビューで「私のフェイスブックのメッセージボックスはすべて憎しみで埋まった。退きはしない」とした。ブラナム氏は自身のSNSにレーザースコープが装着された改造型AR15小銃を持つ自身の写真を投稿し、「君が私のメッセージボックスに何と書いたのかちょっと気になる」と書いた。

実際にオンライン上にはブラナム氏に向け非難の声が激しい。あるXユーザーは「どれだけ愚かなら白人優越主義やMAGAの憎悪のため韓国との数十億ドル規模の契約をぶち壊せるのか」として「ゲシュタポか」と非難したりもした。ゲシュタポはナチスドイツで活躍した秘密警察で、ブラナム氏の行動を一種の人種差別とみて非難した表現とみられる。

また別のXユーザーも「合法的なビザを持ち滞在する人たち、韓国と米国の共同プロジェクトに参加した人たち」をブラナム氏が通報したと指摘した。あるネットユーザーは「現代がジョージア州から撤退し8500件の雇用を失うことになればだれに感謝すべきか。トリはジョージア州の雇用を得られないようにしようとしている」と皮肉った。

ブラナム氏のフェイスブックへの投稿にも「人種差別主義者」「訴訟に備えるのが最善」というコメントがつけられ続けている。

ブラナム氏の家族に対する個人情報暴露まで続いている。ブラナム氏の娘は同日、ブラナム氏のフェイスブックに投稿し「近ごろ母だけでなく未成年者である子どもにまで個人のSNSアカウントを見つけ出してプライバシーを侵害し、憎悪コメントをする人がいる」と主張した。その上で「児童を標的に個人のSNSアカウントをストーキングし困惑するメッセージを送るのは深刻に限度を越えたもの。母が国会議員選挙に出馬し、だれかが同意できない強い意見を持っているからとこうした行動が容認されるものではない」と警告した。

海兵隊射撃教官出身のブラナム氏は来年の中間選挙でジョージア州第12選挙区下院議員候補に登録された状態だ。ブラナム氏はトランプ大統領の熱烈支持者として知られている。