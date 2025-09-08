職場の上司との不倫現場が生中継され、物議を醸した女性役員が夫と離婚訴訟中であることが分かった。

6日（現地時間）、ニューヨーク・ポストによると、米国IT企業アストロノマーの元最高人事責任者クリスティン・キャボット氏は、8月13日ニューハンプシャー州ポーツマスの裁判所に夫アンドリュー・キャボット氏との離婚訴訟を提起した。

クリスティン氏は今年7月、会社の上司である最高経営責任者（CEO）アンディ・バイロン氏と共に、ポップ歌手コールドプレイ（Coldplay）のコンサートを観覧中、ランダムに観客席を映す“キスカム”の画面にキャッチされた。当時2人は仲良くバックハグをしており、電光掲示板に自分たちが映し出されているのに気がつくと、慌てて腰を下ろしたり顔を隠したりした。

この場面はソーシャルメディア（SNS）を通じてすぐに拡散され、2人の不倫関係が明るみに出て論争となった。状況が深刻化すると、バイロン氏は3日後にCEOから退き、クリスティン氏も会社を去った。夫アンドリュー氏は出張中だったため一歩遅れて妻の不倫を知り、離婚を決意したという。