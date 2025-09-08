着回し優秀で秋コーデの即戦力になる！100均イチ推しアイテム

近頃のダイソーは、もう秋冬に使えそうなアイテムが並び始めています。ちょっと気が早いのでは…？と思いながら、お洒落なデザインや機能性につられてついつい手に取ってしまうんですよね。先日筆者が見つけたのは、もこもこふわふわのキュートなポーチ。見た目も手触りもGOODだったので、早速買ってきちゃいました♡

商品情報

商品名：エコファーマチ付ポーチ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

気が早いかもしれないけれど！可愛すぎて買っちゃったフェイクファーのポーチ

近頃のダイソーは、もう秋冬に使えそうなグッズが並んでいますよね。まだまだ暑いけれど、デザインや機能性に惹かれてつい手に取ってしまいます。

先日もダイソーをパトロールしていると、涼しくなったら使いたいもこもこ素材のポーチを発見！まだ気が早いかな…？とも思いましたが、衣替えを始めているダイソーの雰囲気につられて買っちゃいました♡

今回GETしてきたのは、その名も『エコファーマチ付ポーチ』。筆者が訪れた店舗ではポーチ売り場に並んでおり、お値段は￥220（税込）でした。

レザー調の素材とフェイクファーの組み合わせが可愛らしく、大人も使いやすい落ち着いた色合いがGOOD。人工毛皮製品なので、「本物のファーは気が引ける…」「お手入れが難しくて普段使いできない…」という方も安心して使用できます。

こちらの商品も洗濯ができなかったり、水に濡らせないアイテムではありますが、軽くブラッシングしたり、ホコリをはたいたりすれば長くキレイに使えると思います。過度に気を使わなくていいのが魅力ですね。

小物の持ち運びに！ダイソーの『エコファーマチ付ポーチ』

シャカシャカ素材の裏地付き。アダプター、モバイルバッテリー、コードといったスマホの充電グッズの収納にピッタリなサイズ感です。

常備薬やボディケアグッズも入れてみましたよ。持ち運びコスメの収納にも便利そうなので、使い勝手抜群です。

今回はダイソーの『エコファーマチ付ポーチ』をご紹介しました。

肌ざわりの良いふわふわのフェイクファーと、高見えするレザー調の異素材コンビポーチ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。