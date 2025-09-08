９人組女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が７日夜、グループ史上最大規模のワンマンライブ「高嶺のなでしこ ３ｒｄ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＣＯＮＣＥＲＴ『Ａ Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ』」を千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールで開催し、約２時間１０分にわたって全２２曲を熱演した。

９人は制服姿で自転車に乗って客席から登場し、キャプテンの籾山ひめり（２１）が「この瞬間を宝物にしようねー！」と呼びかけた。

最初から総立ちのファンを前に、９人はパフォーマンスはもとより花道、センターステージ、移動式ステージ、火柱といった広い会場ならではの演出や、４種類の衣装でも魅了。後半では８月２０日に配信リリースした「この世界は嘘でできている」を、メジャーデビューシングル「美しく生きろ」の衣装で歌唱した。

アンコールでは新衣装で最新曲「花は誓いを忘れない」を初披露し、「３年間の高嶺のなでしこがぎゅっと詰まったアルバム」（籾山）という１ｓｔアルバム「見上げるたびに、恋をする。」の１２月１７日リリース、来年２月１４日・北海道からのツアー開催などを発表。最後は１曲目の「初恋のこたえ。」と対になる「初恋のひと。」で熱狂のステージを締めくくった。

１ｓｔアルバムは全１６曲収録予定で、今のベスト盤とも言える作品となっている。

籾山は「５曲連続配信リリースを経て、ついにファーストアルバムをお届けできることになりました。いつも応援してくださる皆さまのおかげで、これまでの高嶺のなでしこの歩みをアルバムという形に残すことができます。一曲一曲にたくさんの思い出や気持ちが込められていて、それがひとつになりアルバムとして世に届けられることを本当に嬉しく思います。これまでの道のりをぎゅっと詰め込んだ１枚を、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです」とコメントしている。