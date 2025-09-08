「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が７日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、８月２９日に初めて甲子園球場で野球観戦したことを報告した。

当時は阪神×巨人戦が行われ、西村氏は「マジック１１が点灯していますが、巨人とどんな試合を繰り広げるか。そして、熱いといわれる阪神ファンの熱気を感じられればと思います。楽しみにして行ってみたいと思います！」と声の調子も高めとなっていた。

「ロイヤルスイートルーム」から観戦し、ゲーム開始前に「綺麗な球場だな〜。結構傾斜がキツい。風が抜ける感じがいいですね本当に。うわー！本当にすごいです！楽しみです！」と興奮を表した。西村氏はまた、「甲子園の試合は、コンテンツとして普通の野球とはちょっと違う感じがありますね。熱量・雰囲気がすごくいいです。割れんばかりの声援です！東京ドームの５倍ぐらいになってますこれ。点に追いついて六甲おろしを歌ってます！」と迫真のレポートを展開した。

初甲子園について西村氏は「初めて甲子園球場に来たわけですけども、僕が感じたのは関西の人にとって“甲子園で野球を観る”ということは、僕が今まで観ている野球観戦と違って全然違うものだなと思いました。家族だったり、野球の好きな友達だったり、ひとつの文化なんだなというのをすごく感じて感動しました！また甲子園に足を運んで野球観戦をしたいと思います！」と充実の表情を浮かべた。