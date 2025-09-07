とちぎテレビ

３４年ぶりに東京で開催される世界陸上のために来日し、宇都宮市で事前キャンプを行っているハンガリー選手団の練習が７日から一般に公開されています。

７日、バスに乗って栃木県総合運動公園を訪れたのは、ハンガリー選手団１４人のうち、ハンマー投げの選手３人です。

選手たちは、スタジアムの設備を見学したあと練習場に移動し、午前中はストレッチで体をほぐしたり、競技に取り組んだりして汗を流しました。選手団の１人、パリオリンピックで銀メダルを獲得したベンツェ・ハラス選手も真剣な表情で練習に取り組んでいました。

一行は、９月１３日に開幕する「東京２０２５世界陸上」に向けて、今月３日から宇都宮市でキャンプをしています。ハンガリーの選手団が県内で事前キャンプを行うのは、２０１５年の世界陸上北京大会、２０２１年の東京オリンピック・パラリンピックに続いて３度目です。

世界レベルの技術と選手たちの体の大きさに、練習を見に来た人たちは驚いている様子でした。

練習は１２日まで公開される予定で、８日は駐日ハンガリー大使館のオルネル＝バーリン・アンナ特命全権大使を招いての歓迎セレモニーが、１３日には、地元の中高生と交流するスポーツ教室も予定されています。

ハンガリー選手団のチームリーダー、ゲーザ・シャイドラー氏は「（スポーツ教室で）選手と一緒に練習し、競技を見てもらうことは私たちとしても良いこと。日本の若いアスリートたちの目標となるような機会になればうれしい」と話しました。

パリオリンピックの銀メダリストのベンツェ・ハラス選手は「栃木は素晴らしいところですね。ここに来るのは２回目になりますが、非常に高度な競技場でまた来ることができてうれしいです」と話し「最後の数日間はリラックスして調整したいと思います。今自分がとても良いコンディションなので、それを世界陸上までキープし、メダルを自分の国に持って帰りたいと思います」と意気込みました。