高嶺のなでしこ、グループ史上最大規模の幕張ワンマンで1stアルバムリリースを発表
アイドルグループ・高嶺のなでしこが7日、グループ史上最大規模となる千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにてワンマンライブ『高嶺のなでしこ 3rd ANNIVERSARY CONCERT 「A Wonderful Encounter」』を開催した。
【写真】高嶺のなでしこ『A Wonderful Encounter』のリハーサル時のショット
同公演は、4月から8月にかけて展開された5曲連続配信リリース「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」の完走を経て行われたもの。制服姿で自転車に乗って客席から登場するという“登校”を想起させる演出で幕を開け、花道やトロッコを用いた華やかなステージングで観客を魅了した。
後半には、8月20日に配信リリースされた「この世界は嘘でできている」を、メジャーデビューシングル「美しく生きろ」の衣装でパフォーマンス。さらにアンコールでは新衣装とともに最新曲「花は誓いを忘れない」を初披露した。同楽曲には、これまでの歩みをともにしてきたファン、そしてこれからも共に進むファンへの強いメッセージが込められており、「美しく生きろ」を想起させる振付も取り入れられた。
この日のMCでは、グループ初となる1stアルバムのリリースが発表された。タイトルは『見上げるたびに、恋をする。』。5曲連続配信企画「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」から繋がるストーリー性を感じさせるネーミングで、全16曲を収録予定。高嶺のなでしこの現在までの軌跡を1枚にまとめた“ベスト盤”的内容となる。
あわせて公開されたジャケット写真では、輝く光に包まれたメンバーがまるで人形のように美しく佇み、背後にはステージと幕が配置されている。まさに“高嶺のなでしこ”という世界への招待状のようなビジュアルに仕上がっている。
アルバム『見上げるたびに、恋をする。』は、12月17日に発売。各ECサイトにて予約受付がスタートしている。店舗別オリジナル特典が展開されるほか、VICTOR ONLINE STOREでは、全形態とアクリルフレームがセットになった“たかねこセット”が販売される。さらに、早期予約キャンペーンとして「メンバー直筆サイン入り着せ替えジャケット（ランダム9種）」が付属する企画も実施中。
また、アルバムリリースにあわせたリリースイベントも開催されることが発表され、第1弾として9月、10月のスケジュールが公開された。第1回のイベントは『mori Fes.2025』内で行われるイオンレイクタウン moriでの開催となる。
12月のアルバムリリース後には年明けからツアーも控えており、高嶺のなでしこは2026年に向けてさらに勢いを加速させていく。
■籾山ひめり コメント
5曲連続配信リリースを経て、ついにファーストアルバムをお届けできることになりました。
いつも応援してくださる皆さまのおかげで、これまでの高嶺のなでしこの歩みをアルバムという形に残すことができます。
一曲一曲にたくさんの思い出や気持ちが込められていて、それがひとつになりアルバムとして世に届けられることを本当に嬉しく思います。
これまでの道のりをぎゅっと詰め込んだ1枚を、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです!!
■1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』リリースイベント
・9月20日(土) 埼玉・イオンレイクタウンmori FOREST STAGE
・9月27日(土) 東京・ベルサール西新宿 イベントホール
・10月4日(土) 東京・サンシャインシティ展示ホールD-3
・10月5日(日) オンラインサイン会＆お話し会
・10月25日(土) オンラインサイン会＆お話し会
