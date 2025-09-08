【スタバ新作】シャキッと洋なし×とろける生キャラメル 『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』9・10登場
スターバックスから、芳醇な洋なしの果肉とコク深い生キャラメルを組み合わせた『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』が10日より全国の店舗で発売される。 さらに、会員向けプログラム「スターバックス リワード」では、発売に先駆けてきょう8日より先行販売も実施される。
【写真】キャラメルとろぉ…洋梨果肉もごろっと乗ってる紅茶ケーキ
『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』は、洋なしベースとミルクを合わせたボディに、シャキッとした果肉感を残した洋なしと、とろりとした舌触りの生キャラメルを合わせたソースをミックス。ホイップクリームの上には山形県産ラ・フランスの果汁を使用したソースをかけ、スプーンですくって食べても楽しめる仕立てになっている。隠し味としてカモミールを加え、果実の甘みに爽やかさをプラスしているのも特徴だ。
なお、新作の発売に合わせて同日から『洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ』（530円）も登場。洋なしの果肉やキャラメルソースを重ねた季節感あふれるケーキとあわせ、秋ならではの味覚を堪能できる。
『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』はTallサイズのみ700円。9月10日より全国のスターバックス店舗に登場。※価格は店内価格、税込み。
