奪い合いが起こりそう！「大人世代にはたまらん♡」本物のアレそっくりな100均キーホルダー

さまざまなキーホルダーが並ぶダイソーで、またまた気になるものを発見しました！見ているだけで仕事後の一杯が楽しみになるような、本物のビールそっくりなキーホルダー♡細かい部分まで再現されていてやけにリアルです。存在感のあるサイズで飾っても楽しめちゃう！これは争奪戦になりそうな予感がします…！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キーホルダー（ビール）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

大人世代にはたまらない！ダイソーでビールそっくりなキーホルダーを発見♡

キーホルダーの種類が豊富なダイソー。最近はミニチュア好きの心をグッと掴むような、食べ物や飲み物にそっくりなキーホルダーが登場し、目が離せません！

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『キーホルダー（ビール）』。大人にはたまらない、本物のビールそっくりなキーホルダーです♡

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キーホルダー売り場に陳列されていました。

サイズは100円玉よりも一回り大きいくらいです。キーホルダーにしては、そこそこ大きくて存在感があります。

ビールジョッキの形やプリントなども再現されていて感動！クリーミーな泡が垂れる様子も表現されていて芸が細かいです。

しいて言うなら気泡が入っていれば、より美味しそうに見えるなと思いますが、これはこれでかなり良くできています◎

飾っても可愛い！そして…まさかの黒ビールバージョンも発見♡

鍵に取り付けてみると、こんな感じになります。

ゴロッとしているので、バッグの中でも見つけやすいです！

なんとこのキーホルダー、黒ビールバージョンもありました！

キーホルダーとしてだけでなく飾っても可愛いので、ミニチュア好きな方、ビール好きな方にはたまりませんね♡

ちょっとしたお土産やギフトにもおすすめです。

今回は、ダイソーで見つけた『キーホルダー（ビール）』をご紹介しました。

キーホルダーというと可愛いデザインが多いですが、こちらはちょっぴり渋くて大人世代にぴったり！周りと被らない、ユニークなキーホルダーがお好みの方にもささりそうです。

気になる方は、ダイソーでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。