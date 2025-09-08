奪い合いが起こりそう！「大人世代にはたまらん♡」本物のアレそっくりな100均キーホルダー
さまざまなキーホルダーが並ぶダイソーで、またまた気になるものを発見しました！見ているだけで仕事後の一杯が楽しみになるような、本物のビールそっくりなキーホルダー♡細かい部分まで再現されていてやけにリアルです。存在感のあるサイズで飾っても楽しめちゃう！これは争奪戦になりそうな予感がします…！
商品名：キーホルダー（ビール）
商品情報
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
大人世代にはたまらない！ダイソーでビールそっくりなキーホルダーを発見♡
キーホルダーの種類が豊富なダイソー。最近はミニチュア好きの心をグッと掴むような、食べ物や飲み物にそっくりなキーホルダーが登場し、目が離せません！
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『キーホルダー（ビール）』。大人にはたまらない、本物のビールそっくりなキーホルダーです♡
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キーホルダー売り場に陳列されていました。
サイズは100円玉よりも一回り大きいくらいです。キーホルダーにしては、そこそこ大きくて存在感があります。
ビールジョッキの形やプリントなども再現されていて感動！クリーミーな泡が垂れる様子も表現されていて芸が細かいです。
しいて言うなら気泡が入っていれば、より美味しそうに見えるなと思いますが、これはこれでかなり良くできています◎
飾っても可愛い！そして…まさかの黒ビールバージョンも発見♡
鍵に取り付けてみると、こんな感じになります。
ゴロッとしているので、バッグの中でも見つけやすいです！
なんとこのキーホルダー、黒ビールバージョンもありました！
キーホルダーとしてだけでなく飾っても可愛いので、ミニチュア好きな方、ビール好きな方にはたまりませんね♡
ちょっとしたお土産やギフトにもおすすめです。
今回は、ダイソーで見つけた『キーホルダー（ビール）』をご紹介しました。
キーホルダーというと可愛いデザインが多いですが、こちらはちょっぴり渋くて大人世代にぴったり！周りと被らない、ユニークなキーホルダーがお好みの方にもささりそうです。
気になる方は、ダイソーでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。