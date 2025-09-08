100均のコレ控えめに言って神！「失敗すると1日凹む」「高いから何個も使うの気になってた」

お弁当の定番おかずである卵焼き。じつは、作るのが結構難しいメニューですよね。そんな卵焼きを失敗なく作れるグッズを、セリアで発見。卵液を型に入れて蒸すだけで、手軽に卵焼き風の蒸したまごが作れる優れもの。しかも使う卵は、たった1個。便利な上にお財布にも優しいなんて、ありがたい限りです！

商品情報

商品名：卵焼き用シリコーンモールド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦35mm×横86mm×高さ20mm

販売ショップ：セリア

焼かないで蒸す！失敗知らずの『卵焼き用シリコーンモールド』

毎日のようにお弁当を作っている筆者ですが、実はお弁当の定番おかずである「卵焼き」が悩みのタネ…。朝の卵焼き作りに失敗すると、その日1日結構凹みますし、最近はお値段が高めの卵を何個も使うことに、ちょっぴりためらいもあります。

ところが、そんなお悩みを一気に解決してくれる便利なツールに、セリアのキッチングッズ売り場で出会いました！その名も『卵焼き用シリコーンモールド』という商品です。

こちらは、シリコーンゴム製の卵焼き調理グッズ。正確には、卵焼き風の蒸したまごが作れるという商品なんです。パッケージの中には、2つのモールド（型）が入っています。型の耐冷熱温度は−30℃〜230℃で、電子レンジの使用もOKです。

蒸したまごの作り方は簡単。型に薄く油を塗り、溶き卵を型の9分目まで流し込みます。今回はMサイズの卵で作りましたが、少しだけ卵液が余りました。

次に鍋やフライパンに1cmほど水を入れて沸騰させ、弱火にしてから型を入れてフタをし、3〜5分蒸すだけ。ここで弱火にするのがポイント！強火のままだと卵液が煮立って、型から飛び出してしまうので注意が必要です。

そして、フタをしたまま火をとめて、3〜5分待てば完成です。

たった1個の卵でふわっふわの蒸したまごが作れちゃう♡

型のままお弁当に入れても問題ないようですが、やはり型から外したほうが見栄えよし。完全に火が通ったら容器を取り出して冷まし、型から外してみると、こんな感じ。蒸したまごなので、ふわっとした食感で見た目も柔らかそう！

ただ筆者は、出汁を入れすぎたため茶碗蒸しのような見た目になってしまいました。味付けをする際は少量にするか、粉末状の調味料のほうがうまくいきそうな気がします。

何より、卵焼きと違って焦げ付く心配がない上に、だし巻きのようにたくさん卵を使うこともなく、卵1個で4つの蒸したまごを作れるのが良し♡

調味料の量だけマスターすれば、1個でも失敗知らずで卵焼き風の蒸したまごが作れる『卵焼き用シリコーンモールド』。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。