ジャルパックは、「JAL海外ダイナミックパッケージ 期間限定タイムセール」を9月3日午前10時から16日まで開催している。

JAL海外ダイナミックパッケージを対象に、ハワイ行きは40,000円、アメリカ・カナダ・ヨーロッパ・東南アジア・グアム行きは30,000円（ニューヨーク行きは35,000円）、オセアニア行きは20,000円、東アジア行きは15,000円を割り引く。東南アジア行きでは、ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス利用プランを追加で15,000円割り引く。

割引後の旅行代金の一例は、ハワイ4日間（2名1室、ワイキキ・マリア泊）が88,800円、ロンドン5日間（2名1室、ロイヤル ナショナル泊）が260,400円など。燃油サーチャージ込。

ハワイ・グアム行きでは現地でのオプションプランを割安で提供する。料金の一例は、“ロック・ア・フラ”−ルアウ・ビュッフェ＆ショーが大人10,000円・子ども5,000円（通常大人144米ドル・子ども86米ドル）、赤いシャトルバス乗車券5日間が1,000円（同大人35米ドル・子ども17米ドル）など。

出発期間は9月8日から2026年3月31日まで。年末年始（12月26日〜2026年1月2日出発）は対象外となり、一部都市は出発期間が異なる。コードシェア便を利用する旅程は割引の対象外となる。