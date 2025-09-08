ロイヤルパークホテルの「ハロウィンアフタヌーンティー」。黒猫のチョコレート細工やおばけのクッキーサンド、ミイラのムースも
※画像は2名様分です
ロイヤルパークホテルでは、2025年10月1日（水）から31日（金）の期間限定で「ハロウィンフェア」を開催し、ロビーラウンジ「フォンテーヌ」にて「ハロウィンアフタヌーンティー」が提供される。
また、中国料理「桂花苑」では「チャイニーズハロウィンアフタヌーンティー」を、メインバー「ロイヤルスコッツ」では「ハロウィントワイライトアフタヌーンティー」が登場するので、そちらもチェックしてみて。
◆ロビーラウンジ「フォンテーヌ」
ミステリアスでかわいらしいハロウィンアフタヌーンティー
「フォンテーヌ」の「ハロウィンアフタヌーンティー」では、カボチャ色のハットを被り、牙をのぞかせた黒猫のチョコレート細工がお出迎え。隣には、シナモンの香りが広がる不気味な表情のシュークリーム、骸骨をイメージしたムースと甘酸っぱいいちごやラスベリーなどを組み合わせ、さっぱりと仕上げられたグラスデザートが並ぶ。
また、サクサクのクッキーとフワフワのマシュマロの食感を楽しめるおばけのクッキーサンドや、キャラメルとミルクチョコレートのムースを包帯をイメージしたホワイトチョコで包んだミイラのムース、ライチとラズベリーを目玉に見立てたタルトなどがスタンドを彩る。
セイボリーには、塩味を感じるアレンジでフォアグラバターの風味が広がる紫いものフランや、スパイシーなカレーと甘みのあるカボチャが好相性なパンプキンパイ、蜘蛛の巣をイメージしたカダイフをトッピングしたイカ墨のパスタが用意される。ハロウィンをイメージしたウエルカムドリンクやスミックティーの紅茶などとともに、特別なティータイムを堪能して。
◆中国料理「桂花苑」
キュートなおばけが集まるチャイニーズアフタヌーンティー
同期間中「桂花苑」では、ランチタイムに「チャイニーズハロウィンアフタヌーンティー」が用意される。
求肥を被せておばけに仮装した胡麻団子と蒸しカステラをはじめ、ミイラに化けたソーセージ巻や、モンスターに見立てた焼売、ガイコツ形の蒸し餃子など大きなセイロで蒸しあげたハロウィン仕様の点心がラインナップ。
スイーツには、蜘蛛の巣のデコレーションがされたパンプキンプリン、ジャック・オー・ランタンに見立てた生月餅、メープルシロップをかけて楽しめるカボチャの白玉団子など、ハロウィンの怪しげな雰囲気をまとったかわいらしいキャラクターたちが勢揃いする。
人気の揚げ餅饅頭と北京ダックが楽しめるハイティーも
ディナータイムに提供される「チャイニーズハロウィンハイティー」では、アフタヌーンティー同様にハロウィンムード満点な中国スイーツや点心に加え、ほうれん草を生地に練り込み“悪魔のりんご”をイメージした広東料理で人気の揚げ餅饅頭と、香ばしい皮とジューシーな身がおいしい北京ダックを盛り合わせたプレートが堪能できる。また、赤ワインとジンジャエールを合わせたハロウィンの夜にぴったりなカクテル「キティ」も用意されるのでお楽しみに。
◆メインバー「ロイヤルスコッツ」
非日常的な時間をゆったりと嗜む大人のアフタヌーンティー
また「ロイヤルスコッツ」では、“コワ・かわいい”をテーマにした料理が並ぶスタンドをはじめ、豪華なメイン、ハロウィンの雰囲気あふれるデザートプレート、フリーフローがセットになった「ハロウィントワイライトアフタヌーンティー」が登場。
スタンドには、サクサク食感の甘エビのカダイフ巻きや、カボチャの甘みとチーズのうまみがあふれるカボチャのアランチーニ、イカ墨のキッシュ、冷製トマトのカペッリーニなどが並ぶ。
メインは、牛ヒレステーキまたは和牛ローストビーフのどちらかをお好みで。フリーフローは、お肉と相性抜群の赤ワインをはじめ、ブラッディーメアリーやブルームーンなどハロウィン感を演出した多彩なカクテルもラインナップ。ノンアルコールカクテルやソフトドリンクなど、30種類からなる豊富なフリーフローメニューを心ゆくまで満喫して。また、お菓子や割引券が当たるカプセルくじが用意されるのもうれしい。
ハロウィンならではのにぎやかなパーティナイトを楽しんでみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
時間ごとに表情を変えるクラシカルなラウンジで優雅なひとときを
水天宮前駅直結のロイヤルパークホテル1階に広がるロビーラウンジ「フォンテーヌ」。陽光あふれる開放的な雰囲気の中で優雅なひとときを過ごせる。時間ごとに変わる表情を楽しんで。
モダンチャイナの美空間で、伝統が息づく広東料理を堪能
ロイヤルパークホテルの地下1階にある中国料理「桂花苑」。チャイニーズのレトロな雰囲気とモダンな要素が同居する空間で、誰からも愛される王道のおいしさに舌鼓。豊かな食材をさまざまな調理法で魅せ、“食は広州にあり”と言われる広東の美食文化を今に伝える。
古きよき英国の趣とともに、世界の銘酒を堪能
ロイヤルパークホテルの地下に佇むメインバー「ロイヤルスコッツ」。中世のロンドン郊外にある、貴族の館をイメージした品格ある空間で、ゆったり静かな時間が過ごせる。バーテンダーが振るシェイカーの音をBGMに、カクテルやウィスキーを心ゆくまで楽しんで。
