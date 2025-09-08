「なんじゃこりゃあ」公式戦５戦６発。川崎の伊藤達哉がまた決めた。豪快ミドル弾にファン熱狂「ゲームみたいなシュート」「まじで神」
連続ゴールは、途切れなかった。
８／16 J１第26節・新潟戦（１−１）同点弾
８／23 J１第27節・名古屋戦（４−３）先制弾と決勝弾
８／31 J１第28節・町田戦（５−３）先制弾
９／３ ルヴァン杯準々決勝第１戦・浦和戦（１−１）同点弾
得点を重ねている川崎の伊藤達哉は、９月７日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝第２戦の浦和戦に先発。１−１で迎えた88分、勝ち越し点を奪う。
敵陣の中央で山本悠樹からパスを受けると、斜め左方向にゆっくりとドリブルを開始。ボックス手前で対峙する敵をかわすコントロールから右足を思い切り振り抜く。力強いミドルシュートがゴール右上に突き刺さった。
クラブの公式Xが、「またしても、またしても伊藤達哉！豪快なミドルを叩き込み公式戦５試合連続ゴール」と綴り、得点シーンを公開。「スーパーゴール」「まじで神」「まじ最高です」「伊藤達哉ヤバいよ」「なんじゃこりゃあ」「ゲームみたいなシュートでやばいwww」といった声があがった。
なお、川崎はその後、同点に追いつかれたが、延長前半に宮城天がPKを沈め、３−２で競り勝つ。２戦合計４−３で準決勝に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】またしても伊藤達哉！ 豪快なミドルをぶち込む！
