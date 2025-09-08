山下智久、スイスの時計工房を訪問 熟練した匠に“流暢な英語”で驚き
俳優の山下智久が、スイスのブルガリ時計工房を初訪問。その動画が8日、ブルガリの各種ソーシャルメディア チャンネルで公開された。
【動画】英語で現地スタッフと交流する山下智久
山下は同ブランドのアンバサダーを務める。動画はスイスのル・サンティエに位置する「ブルガリ ウォッチ オート オルロジュリーオルロジュリー工房/Bvlgari Manufacture De Haute Horlogerie」を訪れた内容となる。ブルガリの時計部門はスイス・ヌーシャテルの本社に加え、セーニュレジエにダイアルとケースの工房、そしてル・サンティエにムーブメントの工房の3拠点を構えている。
山下は、新作「オクト フィニッシモ スケルトン エイトデイズ」を纏い、ル・サンティエのムーブメント工房を訪問した。熟練した匠の技を持つ時計技師たちより「オクト フィニッシモ マーブル トゥールビヨン」をはじめとする数々のマスターピースのプレゼンテーションを受け、歴史あるスイスのウォッチメイキングの世界に息づくサヴォアフェールを礎に、未来へと繋がるブルガリのウォッチ メイキングのヴィジョンを肌で感じる様子を見せた。
