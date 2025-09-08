Ž¢2¤Ç³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¿ô=¶ö¿ô¤ò0Ž¤8Ž¤65Ž¤110¤«¤éÁ´ÉôÁª¤ÙŽ£ÀµÅúÎ¨¤Ï¾®6¤¬°ìÈÖ¹â¤¯60%¤Ç¤â²ñ¼Ò°÷¤¬33%¤ÈÄã¤¤Ìõ
¢£¡ÖÃ¯¤Ç¤âÆÉ¤á¤Ð¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤ÎÊ¸¾Ï¡×¤òÂç¿Í¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤
»ä¤Ï2011Ç¯¤«¤é¡¢AI¤Î²ÄÇ½À¤È¸Â³¦¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÅìÂç¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò10Ç¯´ÖÎ¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾Î¡ÖÅì¥í¥Ü¡×¤ËÆüËÜ¸ì¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¥ë¥Æ¥¹¥È¡ÊRST¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÆÉ²òÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÄ´ºº¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
RST¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤âÆÉ¤á¤Ð¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤ÎÊ¸¾Ï¡×¤ò¡ÖÆÉ¤àÎÏ¡×¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤àÎÏ¡×¤òÂ¬¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¼«¸Ê´°·ë¤ÊÊ¸½ñ¡×¤ò¡Ö¼«ÎÏ¤ÇÆÉ¤ß²ò¤±¤ëÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£
RST¤Ï6¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¿ÇÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¾È±þ²ò·è
£ Æ±µÁÊ¸È½Äê
¤ ¿äÏÀ
¥ ¥¤¥á¡¼¥¸Æ±Äê
¦ ¶ñÂÎÎãÆ±Äê
6¤ÄÌÜ¤ÎÊ¬Ìî¡Ö¶ñÂÎÎãÆ±Äê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ä¼½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄêµÁÊ¸¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÎÏ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌäÂê¡¡¶ñÂÎÎãÆ±Äê
Q ¼¡¤ÎÊ¸¤òÆÉ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£
2¤Ç³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¿ô¤ò¶ö¿ô¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿ô¤ò´ñ¿ô¤È¤¤¤¦¡£
¶ö¿ô¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁª¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¡ 8¡¡¢ 110¡¡£ 65¡¡¤ 0
Àµ²ò¤Ï¡¢¡¡Ö8¡×¡¢¢¡Ö110¡×¡¢¤¡Ö0¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö0¤Ã¤Æ¶ö¿ô¤Ê¤Î⁉¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼´ÊÃ±¤Ê¡Ö¶ö¿ô¤Ï¤É¤ì¤«ÌäÂê¡×¤òÂç¿Í¤Î3¿Í¤Ë2¿Í¤¬´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤«
¶ö¿ô¡¦´ñ¿ô¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¡¢¤Û¤Ü¤³¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï¡¢6Ç¯À¸¤¬°ìÈÖ¹â¤¯60¡ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¡Ö0¤Ï¶ö¿ô¤À¤«¤é¤Í¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢6Ç¯À¸¤Ï³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤Ç¡Ö0¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¤Ï28¡ó¤Ç¤¹¡£¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤ÎÃÎ¼±¤ÏÇíÍî¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸íÅú¤òÁª¤ó¤ÀÀ¸ÅÌ¤ÎÌó9³ä¤¬¡Ö8¡×¡¢¡Ö110¡×¤À¤±¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»3Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÀµÅúÎ¨¤Ï²þÁ±¤»¤º¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ÎÂç¿Í¤Ç¤â3¿Í¤Ë2¿Í¤Ï´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö0¡×¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤¬0Ëç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢2¿Í¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤«¡¢¡Ö0¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿ô¤Ç¡¢´ñ¿ô¤Ç¤â¶ö¿ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêµÁ¤ò¤â¤¦1ÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤´¤é¤ó¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢110¤Ï¶ö¿ô¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö1¤Î°Ì¤¬¶ö¿ô¤Î¿ô¤Ï¶ö¿ô¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢0¤Ï¶ö¿ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤¦¤Èº¤¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤ëRST¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿ô³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¸í³µÇ°¡×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2024Ç¯¤Ë¿ô³Ø¶µ°éºÇÂç¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤¢¤ëICME¡Ê¿ô³Ø¶µ°éÀ¤³¦²ñµÄ¡Ë¤Ç¤³¤ÎÈ¯¸«¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô³Ø¤Î³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤È¡¢¿ô³Ø¤ÎÄêµÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ¤Ë¤Ï¶¯¤¤Áê´Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·×»»¤¬ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿ô³Ø¤¬¶ì¼ê¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¿ô³Ø¤ÎÄêµÁ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄêµÁ¤Ï¡¢¿ô³Ø¤äÍý²Ê¤Î¶µ²Ê½ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼½ñ¤ä¼Ò²ñ²Ê¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
RST¤Ç¤Ï¡¢ÄêµÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ¤ò¡Ö¶ñÂÎÎãÆ±Äê¡ÊÍý¿ô¡Ë¡×¡¢¡Ö¶ñÂÎÎãÆ±Äê¡Ê¼½ñ¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ÆÇ½ÎÏ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¼Ò²ñ²Ê¤Î¶µ²Ê½ñ¤¬½ÐÅµ¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ë½ÐÂê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÁÄÉãÊì¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿B¤µ¤ó¡×¤òÁª¤Ö¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤
ÌäÂê¡¡¶ñÂÎÎãÆ±Äê
Q ¼¡¤ÎÊ¸¤òÆÉ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£
»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ¼çÂÎ¤È¡¢»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë·ÐºÑ¼çÂÎ¤È¤Î´Ö¤Ç»ñ¶â¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¶âÍ»¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÍ»¤Ï»ñ¶â¤ÎÂß¤·¼ê¤È¼Ú¤ê¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¤Ë»ñ¶â¤òÍ»ÄÌ¤·¹ç¤¦Ä¾ÀÜ¶âÍ»¤È¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ò²ð¤·¤Æ»ñ¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¹Ô¤¦´ÖÀÜ¶âÍ»¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£
Ä¾ÀÜ¶âÍ»¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÂÎ¡Ê¿Í¤ä²ñ¼Ò¡Ë¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò°Ê²¼¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÁª¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¡ A¶ä¹Ô¤ËÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³ØÀ¸
¢ ÁÄÉãÊì¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿B¤µ¤ó
¢ C¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í
¤ DÂç³Ø¤«¤é¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¿Í
Àµ²ò¤Ï¡¢¤¡ÖDÂç³Ø¤«¤é¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¢¡ÖÁÄÉãÊì¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿B¤µ¤ó¡×¤òÁª¤Ö¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿B¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë¤ª¶â¤òÊÖ¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ¼çÂÎ¤È¡¢»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë·ÐºÑ¼çÂÎ¤È¤Î´Ö¤Ç»ñ¶â¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¶âÍ»¤Ç¤¢¤ë¡×¤Î¡ÖÂß¤·¼Ú¤ê¡×¤¬Àµ³Î¤ËÆÉ¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ÏÁª¤Ó¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Áª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï21.4¡ó¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï16.4¡ó¡¢¹â¹»À¸¤Ï17.1¡ó¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤ÎÀµÅúÎ¨¤ÎÄã¤µ°Ê¾å¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶µ°÷¤ÎÀµÅúÎ¨¤¬17.6¡ó¤ÇÃæ¹âÀ¸¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ÇÀµ²ò¤Î¡Ö¾©³Ø¶â¡×¤È¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÁª¤ó¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¡¢¤¢¤ëÂç¿Í¤ÎÊý¤¬¡Ö¤ä¤Ï¤ê¶âÍ»¶µ°é¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¤¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊý¤ÏÂç´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¸ýºÂ¤ò»ý¤Á¡¢·î¡¹¤ÎµëÎÁ¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡¢¡Ö·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡¢¡ÖÆÉ¤ßÊý¤òÀµ¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÎãÆ±Äê¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ç¡¢°°Õ¤¢¤ë¹¶·â¤Î¼ïÎà¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ç¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¥Æ¥¹¥È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¡Ö°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄêµÁÊ¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¡¢¤É¤ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¼ÒÆâ¤Îe¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¿Íºà¤ä¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÀìÌç½ñ¤äµ»½ÑÊ¸½ñ¤òÆÉ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö²á³Ø½¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«¸Ê´°·ëÅª¤ÊÊ¸½ñ¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½é½Ð¤Î¤È¤³¤í¤ËÄêµÁ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÄêµÁÊ¸¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ä²á³Ø½¬¤Ï³µÇ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÊÍý²ò¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ËËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¿Þ¤äÆ°²è¤À¤±¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
