¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï¡ÖÇ¾¤¬ÍÏ¤±¤ë¡×¤È½Ð±é¼Ô ¨¡ ¶¦±é¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡Ö¤â¤Ï¤ä²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡×
¡ÊMCU¡Ë¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¹ë²Ú¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥ÈÌò¤ÇÅÐ¾ì¤Î¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬¡¢ÊÆ¤Ë¤Æ¶²¤ë¤Ù¤Í½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤äX-MEN¤Ê¤É¤¬¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤òÄ¶¤¨¤ÆÂç½¸·ë¤¹¤ëÂçºî¡£Æ´¤ì¤Î¥Òー¥íー¤ÈÆ´¤ì¤Î¥Òー¥íー¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î±Ç²è¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡¢¥·¥êー¥ººÇÂç¤Î¶¦±é·à¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ï¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¡Ê2024¡Ë¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤À¡£Æ±ºî¤â¡¢¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¤ä¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤òÃæ¿´¤Ëµì¥·¥êー¥º¤Î¥Òー¥íー¤¬Éü³èÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ªº×¤ê±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ï¤³¤Î»£±Æ¤Ç¤µ¤¨¡¢Æ¸¿´¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤Î»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤ËÍè¤Æ¡¢¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë»Ñ¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó»Ñ¤Î¥Ò¥åー¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¡¢¼«Ê¬¤¬¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸«ÅÏ¤·¤¿¤é¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤¬¤¤¤ë¡ª¤Þ¤¿¸«ÅÏ¤·¤¿¤é¡¢¥Ö¥ì¥¤¥É¤¬¤¤¤ë¡ª¥¨¥ì¥¯¥È¥é¤â¤¤¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¤¤ë¡ª¤Ã¤Æ¡¢Æâ¿´¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¤³¤ì¤¬¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¸½¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡É¤È¡ÖÁ´¤¯Æ±¤¸¡×¤â¤Î¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Ï¤ä²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢Ç¾¤ß¤½¤¬ÍÏ¤±¤Þ¤¹¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£¡×
¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ë¤·¤Æ¡ÈÇ¾¤ß¤½¤¬ÍÏ¤±¤ë¡É¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä°ìÂÎ¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¥·¥ã¥ó¡¦¥ÁーÌò¤Ç»²Àï¤Î¥·¥à¡¦¥ê¥¦¤â¡¢THE RIVER¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËèÆü¡È»Å»ö¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¸ø³«Í½Äê¡£
