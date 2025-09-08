女性が憧れる「初めての家デート」の誘い方９パタ−ン
カップルにとって「自宅デート」は親密さの証。それゆえ、彼女を初めて自宅に誘うのは男性にとっても緊張するものです。できれば彼女が喜んで受け入れられるような、素敵な誘い方がしたいもの。今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性が憧れる『初めての自宅デート』の誘い文句９パターン」をご紹介します。
【１】「うちの猫見にくる？」などペットを理由に誘う
「猫好きの私としては、絶対に断れない誘い方。ちょっとズルい（笑）」（２０代女性）など、彼女がペット好きなら効果的な誘い方と言えそうです。ペットの話題で意気投合したら、家族を紹介する感覚で会わせてあげるとよいでしょう。
【２】「このゲーム買ってうちでやろうよ」とゲームを理由に誘う
「一緒にゲーム屋さんにいって、やりたいゲームを買って帰りたい」（２０代女性）など、自宅ならではの遊びとして、ゲームは女性からの人気も高いようです。選ぶなら対戦ものではなく、二人で協力プレイするゲームのほうが一体感が出て盛り上がりそうです。
【３】「ご飯作るからうちで飲もうよ」と男の手料理でもてなす
「彼の手料理でゆっくり自宅飲みしたい。すごく贅沢なデートだと思う」（３０代女性）という意見のように、料理とお酒を用意して彼女をおもてなしすれば、ムーディな一日を過ごすことができそうです。少し高級なワインなどを用意しておくとよいでしょう。
【４】「前に話してたマンガ見せたいんだけど」など、趣味を理由に誘う
「お互い共通の趣味があれば、それを理由に誘ってもらうのが一番自然だと思う」（２０代女性）など、趣味のコレクションを見せるなどの理由があれば、彼女も自然に遊びに来られるようです。彼女が興味を持ちそうなレアな一品を用意しておくとよさそうです。
【５】デートの帰り道に「ちょっとだけ寄っていく？」と流れで誘う
「普通に外でデートして、このまま帰るのは寂しい…ってタイミングで誘われたい」（２０代女性）など、デート帰りの余韻を感じている流れで誘えば、彼女もＯＫしやすいようです。出発前に部屋を掃除しておくのを忘れないようにしましょう。
【６】「うちで鍋パーティーしようか」と友達と一緒に誘う
「二人きりになるのは緊張するけど、みんなでパーティーなら安心できる」（１０代女性）など、いきなり二人きりの自宅デートが難しければ、まずは友達を誘ってパーティーを開き、自宅に慣れてもらうのもひとつの方法です。その後、折を見て二人きりのデートに誘うとよいでしょう。
【７】「家族に紹介するよ」と家族に会わせるために誘う
「堂々と付き合ってるんだから、相手の家族にもちゃんと挨拶したい」（２０代女性）など、自分が家族と同居しているなら、彼女を紹介するのも正当な理由のひとつです。ただし、付き合ってすぐの段階だと彼女を緊張させてしまうかもしれません。
【８】「○○のＤＶＤ観ようよ」と観たい映画などを理由に誘う
「直球で誘われると驚くこともある。『ＤＶＤ観よう』が無難でスマートだと思う」（２０代女性）など、自宅でデートをするなら「ＤＶＤ鑑賞」は定番のようです。自宅についてすることがなく、モジモジした気分になるのも避けられそうです。
【９】ストレートに「うちに遊びにこない？」と誘う
「やっぱり素直が一番。男らしくストレートに誘ってほしい」（１０代女性）など、堂々としたストレートな誘い方を好意的に受け入れてくれる女性は多いようです。ただし、自宅についた後の過ごし方はあらかじめ考えておいたほうがよいでしょう。
ほかにも、印象の良さそうな「『初めての自宅デート』の誘い文句」があれば、ぜひ教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
