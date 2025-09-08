松本まりかが主演するドラマ「奪い愛、真夏」（テレビ朝日系）の第7話が、5日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

森の工房でついに結ばれた海野真夏（松本）と空知時夢（安田顕）。その事実を知ってわれを失った時夢の妻・空知未来（高橋メアリージュン）が、2人の職場で戦慄の個展を開催した。社員たちの前で、激しく求め合う時夢と真夏の絵を披露しながら、不倫を暴露する音声解説を展開する未来。

しかも、時夢が全て自分のせいだと言い、真夏をかばったことで、状況はますます悪化。真夏への憎悪と、時夢への執着心を膨らませた未来は、時夢と自分の腕を手錠でつなぎ、アトリエに拘束してしまう。

一方、真夏は激しい自責の念に駆られる。このままでは自分のせいで、愛する時夢が全てを失ってしまう。亡き母・海野三子（水野美紀）が遺した腕時計の力でもう一度過去へタイムリープし、やり直したいと願う真夏。だが、肝心の時計は未来に奪われてしまっていて…。

その矢先、真夏は死んだはずの三子と再会を果たす。彼女は「ミッドナイト紅子」と名乗り、場末のストリップ小屋で踊り子をしていたのだ。白井鳥世（杉田かおる）が営むスナックで、恋人・陣（小手伸也）と共に現れた三子に、事情を問いただす真夏。すると、三子の口から衝撃の事実と本音が飛び出し…。

そこへ、真夏をさらに追い詰める事態が発生する。自分をいちずに思ってくれる日熊元也（白濱亜嵐）の正体が“隠れストーカー”であることを知ってしまったのだ。そのことがきっかけで、元也はさらに行動をエスカレートさせていき…!?

放送終了後、SNS上には、「全員の愛情がどんどんエスカレートしていって、盛大なコント劇(笑)」「展開が謎過ぎて面白い。高橋メアリージュンが笑わせに掛かっている」「あたしだよ〜！ 俺だよ〜！ で笑いが止まらない。俳優さんが笑わずに演技ができるのがすごい」「最終話を前に、杉田さんや小手さんとゲストが豪華。来週はどんな結末が待っているのか楽しみ」などの反響が投稿された。

また、真夏への思いをこじらせ、ストーカー化してしまった元也について、「亜嵐くんがイケメン激ヤバストーカーになってる」「亜嵐くんがキモカッコいい」「元也、隣に住んでるのがバレて焦るのかと思ったら、直後にベッドの下にいるのが怖過ぎる」「堂々とベッドの下に忍び込む元也がヤバい。どうやって入ったの!?」といった声が集まった。

ドラマ「奪い愛、真夏」第7話は、TVerで配信中。