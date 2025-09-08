まだ実家暮らしなの？…36歳会社員、同級生の“上から目線”にも余裕の笑み。資産3,800万円確保で「ヤバいのはむしろお前」

物価が上がる一方で、据え置きの賃金。「とても暮らしていけない」と実家暮らしを選択する人も少なくないでしょう。一人暮らしよりも固定費を削減できたり、生活環境を家族に整えてもらえたりと、メリットは少なくありません。「ずっと実家暮らし」を選択する人もめずらしくありませんが、とあることがきっかけで、そろそろ出るべきかと悩むケースもあるようです。見ていきましょう。

36歳会社員、稼ぎはあるが実家に居続けるワケ

36歳の会社員・Aさん（仮名）は、ずっと都内23区外で実家暮らし。一度もひとり暮らしをしたことはありません。

年収は480万円。高いとは言えませんが、職場の環境はストレスが少なく、定時で帰れることがほとんど。そんなAさんが実家暮らしを続ける理由はごくシンプルで、「出る必要がないから」です。

「家には毎月5万円、ボーナス時には10万円ずつ入れています。親との関係も良好ですし、家事や買い物も手伝っています」とAさん。親からも「結婚しないなら、別に出る必要はない」と言われ、生活の自由と経済的余裕を両立させています。

固定費が低く抑えられるため、収入が低い20代でも十分貯金ができたといいます。さらに、ほぼ定時帰りの生活の中で、投資の勉強をする時間も持てました。

すでに投資歴は10年以上。資産はなんと3,800万円を突破しています。親にも資産状況を共有。「何かあってもこれなら安心」と言われているといいます。

しかし、この裏側を知らない周囲からは、時に辛辣な声も聞こえます。「その年で実家なんて」と、30代・40代の独身実家暮らしに対しては、未だに偏見めいた視線があるのです。

同じく独身で一人暮らしをしている同級生に再会したときすら、そうでした。

「会社の近くに住んでて便利なんだけど、家賃高すぎ。最近コンビニも高くて、本当に金が貯まらないよ。お前、NISAとかやってる？ なんだかよくわからんよな。でも、俺は一人暮らしだから。自立してるだけマシかな」――そんな微妙な上から目線で語りかけられたのです。

これに対して、Aさんは余裕の笑み。「ヤバいのはお前……」と密かに思いながらも、静かに受け流したといいます。

30代、40代で実家暮らしはもはや当たり前

実は、こうした30代・40代の実家暮らしは珍しいことではありません。共働き世帯の増加や住宅費の高騰、老後資金の不安などを背景に、経済的に効率の良い選択肢として見直されつつあります。

LIFULL HOME'Sが20〜40代を対象に実施した実家暮らしに関する調査によると、「実家暮らし」と答えたのは20代では37.7％、30代・40代ではともに26.4％。一人暮らしと答えた人の割合よりも多いのです。

Aさんの場合、実家暮らしを続けたことで精神的にも経済的にも安定を得られました。定時帰りの生活で投資に時間を割き、資産を増やし、家族の安心も確保しています。周囲の「常識」だけに振り回されず、自分にとって最適な生活を選ぶ。その選択は、決して恥ずかしいものではありません。

結局のところ、30代・40代の実家暮らしは「ごく普通の選択」です。固定費を抑え、時間を有効に使い、未来に備える。それこそが、現代の賢いライフスタイルのひとつと言えるでしょう。

【参考】

LIFULL HOME'S「『実家暮らし』に関する調査」（2025年5月22日）