普段は自社で採用面接を行っているエグゼクティブでも、いざ自らの転職活動で応募者の立場になると、どうしても「話す側」の意識に偏りがちです。そこで今回ご紹介するのが、自分自身を面接する「バーチャル面接官体験」。書類選考から一次面接、最終面接までを面接官の視点で自らを評価することで、これまで気づかなかった強みや弱み、さらには思わぬ落とし穴を発見できます。エグゼクティブ転職の専門家・井上和幸氏が、その具体的な方法を詳しく解説していきます。

面接官になって「バーチャル面接」をしてみよう

エグゼクティブの皆さんの中には、自社で採用面接官を務めている人も多いかと思います。ところが、いざ自分自身が転職する立場になると、なぜか「面接官の視点」を忘れがちです。

今回は、ご自身が採用される確率を上げるための手立てとして、「採用する側からの見え方、感じ方、判断の仕方」をシミュレーションしてみることをおすすめしたいと思います。自分自身を採用する「面接官」になってみて自らをバーチャル面接してみることで、転職活動で気がつかなかったあなたの強みや弱み、意外な落とし穴を発見してみましょう。

※今回は、転職応募者であるあなたのことを『応募者』と表記します。

面接官として、あなたの職務経歴書・履歴書を読んでみる

まず書類選考です。ご自身の職務経歴書、履歴書を手元に用意します。書かれている情報だけで判断するようにしてくださいね。

さて、『応募者』の経歴は理解できましたか？ 単にこれまでの会社名、部署名や肩書が分かっただけではいけませんよね。そのときどきに、どのような職務をされていたのか？ そこでどのような成果をあげたのか？ それはなぜ、そうした成果をあげることができたのか？

これらを通じて、『我が社』が採用したいと思える経験・スキル・専門性がリアリティを持って書類から読み取れたでしょうか？ なによりも、その一連の記載情報から、何か＜グッと惹かれるもの＞はありましたか？

最近はGPTなどAIで職務経歴書を書かせる人も増えています。自分のこれまでの職務歴情報をAIに渡して編集してもらうのは非常に効率の良い作業です。自分自身で書くよりもわかりやすい表現での職歴を瞬時に書き出してくれるでしょう。

ただ、最近はAIが作成した原稿をそのままファイルに貼り付けて提出していると思われるケースが、明らかに増えてきました。この場合、文章としては綺麗なのですが、表現が平板・無味乾燥であったり、事実誤認がところどころに含まれていたり、何よりも＜グッと惹かれるもの＞のないレジュメになってしまっていることが非常に多いのです。

AIは行間を埋める際に不正確な情報を生成する場合があります。また、一般論的な文章は得意ですが、読み手の心に響くような情緒的な表現は苦手です。この部分に最大留意し、AIが書き出してくれた文章に、自身でしっかり行間を埋めたり、事実確認の上で正しい情報に修正したり、自分自身のその時々の考え、想いなども書き込むことを忘れないようにしましょう。

読み手に的確かつ情緒的に伝わる職務経歴書（履歴書）を提出するところから、勝負はスタートします。その割には、特に職務経歴書の記載に力を十分に入れていない人が多くいらっしゃるように思います。応募書類を読んでもらわないことには、何も始まりません。ぜひ、気合を入れてレジュメのセットアップに臨んでいただければと思います。

面接官として、あなたの話を聞いてみる

次は対面での面接です。ちょっと難しいですが、面接官に向かって話をしてみつつ、それを面接官として聞いている、話す姿を見ているというイメージをしてみてください。

『応募者』の経歴や強みは端的、具体的に語られていましたか？ 聞いているあなたに、分かりやすく、腑に落ち、共鳴できるものでしたでしょうか？ プロアクティブに業務に取り組む姿勢、実際に成果をあげてくれそうな気配を感じましたか？

陥りがちな面接での失敗として、「自分の言いたいことばかり話していて、聞き手が聞きたいこと、質問に対して的確に答えていない」というものがあります。『応募者』は、あなたの質問や聞きたいこと、そもそもこの会社の当該職務に応募したことにつながる話をできていたでしょうか？

私は面接アドバイスで、エグゼクティブの転職においては、「面接と思わずに、商談だと思ってください」と言っています。皆さんが応募されるような幹部クラスのポジションは、会社や事業の課題を解決できる人を求めています。そのポジションで解決すべき課題やテーマについて、どのように相対すればそれが実現できるかについてのディスカッションが面接の場でできることが望ましいのです。

さて、『応募者』がそのポジションに就いたときに、うまく課題解決や業務推進をしてくれそうだと、面接官のあなたは強く感じることができましたか？

面接官として、あなたの人物を見てみる

さて、もう一度、同じく面接シミュレーションですが、今回は最終面接として社長になって『応募者』を面接してみましょう。

社長が見るのは、その候補者の総合力です。そもそも我が社の既存社員たちに良い印象、影響を与えそうなオーラを感じますか？ 途中であきらめたり投げ出したりせずに、しっかり任された職務をやり続けてくれそうでしょうか？ タフな局面にあったとしても、奮闘しやり切ってくれると信じられそうでしょうか？ 我が社において、新たな価値を生み出してくれそうでしょうか？

最終的に、これらの評価を通じて、ぜひとも一緒に働きたい、この『応募者』に我が社の職場にいて欲しいと思ったでしょうか？

目の前の『応募者』に対して、最後は理屈を超えて、ぜひ我が社に参画して欲しい、これからの我が社を支えて欲しいと社長に思わせることに、最大エネルギーを割くべきです。それがあなたが次のステージで中長期的に輝けることを担保してくれるのです。

＊ ＊ ＊

バーチャル面接官体験を通じて、どのような要素が揃えば相手企業があなたを「ぜひとも採用したい」と思うのかについて理解、把握できましたか？

『応募者』を論理的、構造的に把握することも大事ですし、感情的、体感的に把握することも非常に重要です。具体的にどのようなことに注意すべきか、見られるのかについては、ぜひこの連載のバックナンバーも参考にしていただき、対策を練って頂ければと思います。

「敵を知り己を知れば百戦殆うからず」の実践こそ、転職成功の要諦です。ぜひ実践いただき、望ましい次のステージを勝ち取ってください。

井上 和幸

株式会社 経営者JP

代表取締役社長・CEO