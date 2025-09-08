＜SNS依存、ヒヤッ…＞日常生活を投稿「いいね」夢中な私！新たなママ友との出会い【第1話まんが】
私（カオリ）は専業主婦。夫のタツヤと、幼稚園に通う娘と息子との4人暮らしです。私はもともとSNSに疎かったのですが、少し前にスイミングスクールのママ友・サキちゃんが簡単にできると教えてくれました。一度やり始めるとあっという間に夢中になった私。近頃は自分でも積極的に投稿する日々です。画像を加工したり切り取ったり、ハッシュタグをつけたりと一生懸命に工夫して……。私の投稿に「いいね」がつくと最高の気分です！
我が家はキャンプが趣味で、家族でよく出かけます。そのとき撮った自然の風景やアウトドア料理などを投稿すると、SNSでも好評でした。その日はスイミングスクールの観覧席で動画を編集していると、サキちゃんが声をかけてきました。
最近は「上の子が大きくなったから」などの理由で、キャンプ仲間が減っていました。紹介してもらえるのはとても嬉しいです！ そして後日、うちとサキちゃん、マリナちゃんの3家族で「初めまして」の挨拶を兼ねたバーベキューをしました。
私はSNSを見るのはもちろん、画像や動画を投稿するのが趣味になっています。子育てや日常の喜びをSNSで記録し、「いいね」される日々を楽しんでいました。そんなある日ママ友のサキちゃんから、うちと同じくキャンプが趣味だというマリナちゃんを紹介されました。
マリナちゃんは美人で気さくな人。キャンプの話で盛り上がった私たちは一気に仲良くなりました。子ども同士もすぐに打ち解けて、楽しそうに遊んでいます。マリナちゃんの旦那さんは穏やかな人で、うちの夫と会話が弾み、いい雰囲気の集まりになりました。
そして話の流れで、今度マリナちゃん一家と我が家が一緒にキャンプへ行くことになったのです。しかも年間契約しているキャンプ場があるのだとか！ 新たなキャンプ仲間との出会いに気分が上がります。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
