ANA NEO（株）（東京都港区）は8月25日、東京地裁より特別清算開始決定を受けた。

負債総額は39億8068万円（2025年3月期決算時点）。



ANAホールディングス（株）（東京都港区）などの出資を得て設立。バーチャルトラベルアプリ「ANA GranWhale」を運営していた。同アプリは、2023年6月にサービスをスタートし、スマートフォン上で有名観光地の旅をバーチャル体験できる点を特徴とし、ANAグループと連動してショッピングなどに応じてマイルが貯まるサービスなども展開していた。





しかし設立以来、利用者の低迷などから採算ベースに乗せられず赤字決算が継続。2024年3月期は15億5446万円の最終赤字を計上していた。こうしたなか、2025年1月16日、これ以上の事業継続が困難と判断し「ANA GranWhale」のサービスを、同年2月28日をもって終了することを発表。その後の2025年3月期決算では最終赤字が40億3283万円に膨らみ、大幅な債務超過に転落。5月31日、株主総会の決議により解散し、今回の措置となった。※ANA NEO（株）（TSRコード:136316786、法人番号:8010401154527、港区新橋1−1−13、設立2020（令和2）年8月）※ANAホールディングス（株）（TSRコード:290096677、法人番号：6010401050876、東京都港区）