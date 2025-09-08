ホワイトハウスを離れる際、記者団と話すトランプ大統領＝７日/Annabelle Gordon/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は７日、ロシアに対する制裁について、第２段階に移行する用意があると示唆した。

トランプ氏はテニスの全米オープンの大会に向けてホワイトハウスを出発する際、記者から「ロシアに対する第２段階の制裁に移る用意はあるか」と質問を受け、「準備はできている」と応じた。

ウクライナのゼレンスキー大統領は先に、ロシア政府と「ロシアと取引するすべての国々」に対する圧力を強めることの重要性を訴えていた。ゼレンスキー氏は「ロシア経済は圧迫されており、ロシアと取引を行う全ての国々も圧迫されている。我々はこの姿勢を継続する」と述べ、「二次制裁や特別な貿易関税」が有効だとした。

ＣＮＮはこれまでに、トランプ氏は和平への進展が乏しいことにいら立ちを募らせており、ロシアとウクライナとの首脳会談の仲介にどの程度関与すべきか検討していると報じていた。

米政権のウクライナ担当のケロッグ特使は７日、ロシアが戦争開始以降で最大規模の空爆を実施したことを受けて、状況が激化していると指摘した。

ケロッグ氏はＸ（旧ツイッター）への投稿で、「いかなる戦争でも危険はエスカレーション（激化）だ」とし、ロシアがウクライナ首都キーウにある政府庁舎を狙った最大規模の攻撃によって、エスカレーションを強めているようだと述べた。「歴史は、このような行動によって事態が制御不能に陥る可能性があることを示している。だからこそ、トランプ大統領はこの戦争を止めようと努めている。今回の攻撃は、ロシアが外交的にこの戦争を終結させたいというシグナルでなはなかった」

ロシアは７日未明、ウクライナ戦争で最大規模となる空からの攻撃を行い、８００機以上のドローンを投入。首都キーウの政府庁舎を初めて攻撃した。当局によると、住居ビルへの攻撃で少なくとも２人が死亡した。