8日放送されたMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、パーソナリティー山本浩之（63）が阪神タイガース優勝を祝福した。

ヤマヒロはじめ、この日のパートナー古川圭子アナウンサーら番組関係者総勢16人は5日、甲子園で生観戦。前々から予定していたイベントで、1塁側アルプス席に陣取った。試合は1回表、広島に1点を許したが、その裏、大山の満塁ホームランで逆転に成功。そのまま6対1で、阪神が勝利した。

「その大山選手のホームラン、実は見逃したんです。皆で用意したイカ焼きやらカラアゲ、いなり寿司などを取り分けようと、ちょっと目を離した瞬間に…」（ヤマヒロ）

さらに興奮のあまり、ドリンクをカップごと前の席にぶちまけてしまうハプニングも発生。「すみません！」と謝罪すると、たまたま「被害者」が番組リスナーだったというオチもあった。

その5日の1勝もあって、7日に優勝決定。「おめでとうございます」と喜びながらも「今年は阪神のぶっちぎり優勝なので『CSはいらんのと違う？』という声もあがってますが、僕は元々CS不要論者なんです。藤川監督が優勝インタビューで『我々はペナントレースを制した。あとは（CS）別もの』と話してましたが、俺も同じ考えです」とヤマヒロは話していた。