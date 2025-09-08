MEMS-3

飯田ピアノは、Soranikブランドのイヤフォン「MEMS-3」と「MEMS-3S 2025」の2機種を、10月3日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格はMEMS-3が290,000円前後、MEMS-3S 2025が440,000円前後。発売に先駆け、9月12日より予約受付を開始する。

MEMS-3

MEMSドライバー、6mm径と10mm径の2基のダイナミックドライバーで構成されたハイブリッド構成のイヤフォン。細部までリアルに再現しつつ低域の厚みを確保したほか、MEMS専用エナジャイザー「AP1」を搭載し、MEMSドライバーならではの超速レスポンスにより、余韻や空気感まで再現した。

フルオープンバック構造を採用し、音波の抜けを活かした開放感のある音場を実現。外装は3Dプリント技術を用いた有機的フォルムにより、長時間でも快適な使用を目指した。

イヤフォン側端子は0.78mm 2ピン。付属ケーブルは4.4mmバランスプラグを採用している。

MEMS-3S 2025

2基のフルレンジMEMSドライバー(xMEMS＋USound)をアイソバリック構成で搭載。さらに、6mm径と10mm径のダイナミックドライバーを組み合わせた4ドライバー構成のハイブリッドイヤフォン。デュアルMEMSによる精緻な解像度と、デュアルダイナミックによる力強い低域を両立し、イヤフォンの枠を超えた立体的な音場を表現する。

MEMSドライバーの性能を最大限引き出すAP1も搭載。MEMS-3同様にフルオープンバック構造を採用する。白大理石をモチーフにした、滑らかな質感を持つ、職人手仕上げの外装を備えた。

イヤフォン側端子、ケーブルもMEMS-3同様で、0.78mm 2ピンを採用。4.4mmバランスプラグケーブルを付属する。