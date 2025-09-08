石破総理の辞任表明を受け、自民党はけさ、臨時の役員会を開き、総裁選を実施することを確認するなど、議論を本格化させています。自民党本部から中継です。

焦点は、石破総理の後任を決める総裁選をいつ、どのような形式でおこなうかに移ります。

石破総理は先ほど、閣僚が総裁選に立候補することを「妨げる理由は何もない」と述べました。

石破総理

「（閣僚が）それぞれの担務に本当に国民の皆様方に対して、万全の責任を果たせるという体制を作った上での立候補であれば、何らそれを妨げる理由はない」

自民党はけさ、臨時の役員会と選挙管理委員会を相次いで開催し、総裁選の実施に向けた協議をおこないました。

党内からは、できるだけ幅広く党員の意見を聞くべきだとして「フルスペック」での開催を求める声がある一方、野党などからは「政治空白」を長引かせるべきではないという指摘も出ています。

選挙管理委員会の逢沢委員長は、「新しい自民党を作り上げ、アピールをする。国民の目から見ても評価していただける総裁選にしたい」と意気込みを語りました。

総裁選の日程や形式などの詳細は、あす決定する見通しです。