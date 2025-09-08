和田アキ子「おまかせ！」→数時間後に「おおきに！」大阪・万博登場「さんまは幸せやね」 MISIAとの共演も実現
歌手・和田アキ子（75）が7日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）で開催された野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』に出演した。
【写真】万博で実現 明石家さんま＆和田アキ子の大阪2ショット
大阪の魅力をアピールする「大阪ウィーク〜秋〜」の一環として、明石家さんま（70）による音楽と笑いのスペシャルフェスが実現。屋外アリーナ「Matsuri」を約1万1000人が埋め尽くした。
和田は、TBS系『アッコにおまかせ！』（前11：45）に生出演後、東京から駆けつけ、さんまの古希を祝い、地元・大阪で熱唱。
「新幹線に乗って、ここへ着きました。そんなに私長くいれないんです。滞在時間1時間ちょっとですね」とにっこり。「さすが、和田アキ子と思えへん？」と誇ると、観衆から「ありがとう」の声があがり、これに「おおきに！」と応じた。そして「さんまは幸せやね」としみじみ語っていた。
「笑って許して」「あの鐘を鳴らすのはあなた」、そしてMISIAと「もう一度ふたりで歌いたい」を披露した。出番後には、自身のインスタグラムを通じ、さんまとの笑顔の2ショットを公開した。
■セットリスト
M00：世界の国からこんにちは／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M01：傷だらけの王者／海原ともこ〜MISIA、Rockon Social Club
M02：ええねん／Rockon Social Club、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M03：アミダばばあの唄／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M04：赤い風船／浅田美代子
M05：雨の御堂筋／ビビアン、スー
M06：大阪ラプソディー／海原やすよともこ
M07：やっぱ好きやねん／Rockon Social Club
M08：大阪で生まれた女／次長課長・河本準一
M09：浪速恋しぐれ／明石家さんま、浅田美代子
M10：悲しい色やね／MISIA
M11：大阪LOVER／MISIA、Little Glee Monster
M12：世界はあなたに笑いかけている／Little Glee Monster
M13：笑って許して／和田アキ子
M14：あの鐘を鳴らすのはあなた／和田アキ子
M15：もう一度ふたりで歌いたい／MISIA〜和田アキ子
M16：アイノカタチ／MISIA
M17：笑顔のまんま／明石家さんま、浅田美代子、MISIA、ジミー大西、岡村隆史、海原ともこ、次長課長、EXIT、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
M18：さんま DE サンバ／同上
■出演
明石家さんま、浅田美代子、MISIA
ジミー大西、ナインティナイン・岡村隆史、海原やすよ ともこ、次長課長、EXIT
ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
和田アキ子
ほか
