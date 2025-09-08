ピアズが強含み、「スゴ得メールチェッカー」を提供開始 ピアズが強含み、「スゴ得メールチェッカー」を提供開始

ピアズ<7066.T>が朝方から強含んでいる。前週末５日の取引終了後、常駐型詐欺メール対策アプリ「スゴ得メールチェッカー」をＮＴＴドコモ（東京都千代田区）との業務提携を通じて提供する生成ＡＩリスキリング支援サービス「ゼロからＡＩ ｆｏｒ スゴ得」で提供開始したと発表しており、好材料視されている。



「ゼロからＡＩ ｆｏｒ スゴ得」は、ＮＴＴドコモが提供する幅広いジャンルのコンテンツが月額４１８円で使い放題になるサービス「スゴ得コンテンツ」で提供されるスマートフォンを通じて生成ＡＩの使い方や活用法を学べるショート動画・講座・アプリを組み合わせた学習コンテンツ。「スゴ得メールチェッカー」は、ＣｈａｔＧＰＴを活用して詐欺メールをチェックするアプリで、ユーザーが受信したメール本文をコピー＆ペーストするだけで、ＡＩが差出人アドレス・ＵＲＬ・文面表現などを解析し、詐欺の可能性を判定するという。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS