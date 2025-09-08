ÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¡Ä2¤Ä¤ÎŽ¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉŽ£¤ÎÌñ²ð¤Ê"·ä´Ö"
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§YUME¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¿ÞÉ½¡Û¡ÖÀÇ¤ÎÊÉ¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¡×
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬160Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤ÈÇ¯ËöÄ´À°¤äµëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿¤Î´ë¶È¤Î¼ÂÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÈÂÐ±þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø´ë¶È¼ÂÌ³¡Ù¤Îµ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹ ¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎËÌÛê¹§»Þ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÇ¤ÎÊÉ¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¡×¤ÎÀ°Íý
¤½¤â¤½¤â¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕµÁÌ³¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£´ð½à¤È¤Ê¤ëÇ¯¼ý¤òÄ¶¤¨¤ë¤«Ä¶¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤ä¡¢À¤ÂÓ¤Ç¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ëº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡ÖÊÉ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÉ¡×¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢11·îº¢¤«¤é½¢¶ÈÄ´À°¤ò¿½¤·½Ð¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼Åù¤ÎÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢Ï«»ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÄÂ¶â¾å¾º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¡ÖÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤äÆâÍÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÅ±ÇÑ¤ä19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÉÞÍÜ¼Ô¤ÎÇ§Äê¤Î¼è°·¤¤ÊÑ¹¹¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤¿º£²ó¤Î½êÆÀÀÇË¡²þÀµ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ë¡ÖÀÇ¤ÎÊÉ¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
Ç¯¼ý¡Ê¼ýÆþ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÇ¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¼ýÆþ¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÇ¡×¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¼ýÆþ¡§²ÝÀÇ¼ýÆþ¡ÊµëÍ¿°Ê³°¤Î»ö¶È½êÆÀ¤äÂà¿¦¶â¤â´Þ¤à¡Ë¡£ÄÌ¶Ð¼êÅöÅù¤ÎÈó²ÝÀÇ¼ýÆþ¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤
¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¡×¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¼ýÆþ¡§ÄÌ¶Ð¼êÅöÅù¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎµëÉÕ¶â¡¦¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎµëÉÕ¶â¤ÎÈó²ÝÀÇ¼ýÆþ¤â´Þ¤à
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢130Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤ÎÆâÌõ¤¬¡¢²ÝÀÇ¼ýÆþ¡ÊµëÍ¿¡Ë103Ëü±ß¡Ê2025Ç¯²þÀµ¤Î´ð½à¤Ç¤Ï123Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢Èó²ÝÀÇ¼ýÆþ¡ÊÄÌ¶Ð¼êÅö¡Ë¤¬27Ëü±ß¡Ê2025Ç¯²þÀµ¤Î´ð½à¤Ç¤Ï7Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÀÇ¡×¤Ç¤Ï103Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤È¤Ê¤êÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¡×¤Ç¤Ï130Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¡ÖÀÇ¡×¤Ç¤ÏÉÞÍÜÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÈÂ²¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¡×¤Ç¤ÏÉÞÍÜÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÄ´À°¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¤Ç´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½êÆÀÀÇË¡¤Î²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò´ðÁÃ¹µ½ü¤Ç10Ëü±ß¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÇºÇÂç10Ëü±ß¤Î°ú¾å¤²¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ190Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢10Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ê123Ëü±ß¤Ë
¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï¡¢ÆÃÎã¤Ç37Ëü±ß¤Î²Ã»»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¹â160Ëü±ß¤Þ¤Ç¤òÈó²ÝÀÇ¤È¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢2025¡¦2026Ç¯¤Ï»þ¸ÂÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ5Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ß¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¹µ½ü¤òÀß¤±¤ë
£Âç³ØÀ¸À¤Âå¡Ê19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ç·×½êÆÀ123Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤È¤·¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¹µ½ü¤¹¤ë¡ÊÂç³ØÀ¸À¤Âå¤Î¼Ô¤¬Â¾¤Î½êÆÀ¼Ô¤ÎÆ±°ìÀ¸·×ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÀÄ¿§»ö¶ÈÀì½¾¼ÔÅù¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¡Ë
¤½êÍ×¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±°ìÀ¸·×ÇÛ¶ö¼Ô¡¦ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Î¹ç·×½êÆÀÍ×·ï¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤ÎÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë»Ò¤ÎÁí½êÆÀ¶â³ÛÅù¤Î¹ç·×³Û¤ÎÍ×·ï¡¢¶ÐÏ«³ØÀ¸¤Î¹ç·×½êÆÀÍ×·ïÅù¤ò10Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ë
¥²ÈÆâÏ«Æ¯¼ÔÅù¤Î»ö¶È½êÆÀÅù¤Î½êÆÀ·×»»¤ÎÆÃÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×·ÐÈñ¤Ë»»Æþ¤¹¤ëºÇÄãÊÝ¾ã³Û¤ò10Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤Æ65Ëü±ß¤È¤¹¤ë
¡¤È¢¤Î½êÆÀ¼ÔËÜ¿Í¤Î²þÀµ¸å¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤È¹µ½ü³Û¤ò²þÀµ¤ÎÁ°¸å¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££¤È¤¤Ï¡¢½êÆÀ¼ÔËÜ¿Í¤¬¶ÐÏ«³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤È¡¢¿ÆÂ²¤òÉÞÍÜÂÐ¾Ý¤È¤Ç¤¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÉÞÍÜÂÐ¾Ý¿ÆÂ²¤Î¹ç·×½êÆÀ³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ë²þÀµ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç³ØÀ¸Ç¯Âå¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ç·×½êÆÀ¤¬58Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â123Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµ¸å¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤È¹µ½ü³Û¤Ï¿ÞÉ½3¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¼ÂÌ³¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°
Ç¯ËöÄ´À°¤ÈµëÍ¿·×»»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿ÞÉ½4¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²þÀµË¡¤Ï¡¢2025Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ü¹ÔÆü¤Ï12·î1Æü¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢12·î1ÆüÁ°¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëµëÍ¿Åù¤Î¸»ÀôÄ§¼ý¤Ë¤Ï¡¢²þÀµÁ°¤ÎÀÇ³ÛÉ½¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î¤ÎºÇ½ª¤ÎµëÍ¿¤â¤·¤¯¤Ï¾ÞÍ¿¤Ç¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¡¢²þÀµË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½êÆÀÀÇ¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¤ÎÅÓÃæ¡Ê12·î1ÆüÁ°¡Ë¤ÇÇ¯ËöÄ´À°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤³¤³°¤Ø¤Î½Ð¹ñ¼ÔÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þÀµÁ°¤ÎÀÇÀ©¤ËÂ§¤Ã¤ÆÇ¯ËöÄ´À°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢½Ð¹ñ¤·¤¿ÂÐ¾Ý¼ÔËÜ¿Í¤¬5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹¹Àµ¤ÎÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ÎÂà¿¦¼ÔÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þÀµÁ°¤ÎÀÇÀ©¤Ç¸»ÀôÄ§¼ý¤·¤¿·ë²Ì¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç³ØÀ¸Ç¯Âå¡×¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×
¡Ê2¡Ë¼ÂÌ³¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§ÉÞÍÜÂÐ¾Ý¿ÆÂ²¤Î³ÎÇ§
Âç³ØÀ¸Ç¯Âå¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë½¾¶È°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÞÉ½3¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ç·×½êÆÀ¤òµëÍ¿¼ýÆþÁêÅö³Û¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý150Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÇ¤Ç¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¹µ½ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ýÆþ¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÀÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇÄÌ¶ÐÈñ¤Ï½êÆÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ç¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇÄÌ¶ÐÈñ¤âÊó½·¤È¤Ê¤ê¡¢ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤ÎÇ§Äê¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ë¼ýÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¤ÎÉÞÍÜÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê¡¢130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ò150Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÈÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼è°·¤¤¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ°Ê³°¤ÎÍ×·ï¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÉÞÍÜ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤âÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÊÉ¡×¤Ï130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë
¡¦Ç¯Îð¤ÎÈ½Äê¤Ï½êÆÀÀÇË¡¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î31Æü¤Î¸½¶·¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë
¡Ê2025Ç¯¤ÏÊ¿À®15Ç¯1·î2Æü¤«¤éÊ¿À®19Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤Ç¤¬³ºÅö¡Ë
ÆÃ¤ËÂç³ØÀ¸Ç¯Âå¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë½¾¶È°÷¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ë¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ËöÄ´À°¤Ç·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤¹¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯¤Î¤ß¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÈËË»¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÇ¯¼ý¤¬150Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ»Ù±ç¶¯²½¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î»ö¶È¼ç¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÉÞÍÜ¼Ô¤«¤é³°¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦¼è°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê»²¾È¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ë
¡Ê3¡Ë¼ÂÌ³¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§2026Ç¯¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
2026Ç¯¤Î·î¡¹¤ÎµëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿Åù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ²þÀµ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÀÇ³ÛÉ½¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¸»ÀôÄ§¼ý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢°Ê²¼¤Ëµó¤²¤ë²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤È¤·¤Æ¡¢23ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤òÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü³Û¤Î·×»»ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡Ê2026Ç¯¤Î¤ß¤Î»þ¸ÂÁ¼ÃÖ¡Ë
¢40ºÐÌ¤Ëþ¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¡¢40ºÐ°Ê¾å¤Ç40ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤Þ¤¿¤Ï19ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¡ÊÆÃÎãÂÐ¾Ý¸Ä¿Í¡Ë¤¬Ç§Äê½»ÂðÅù¤Î¿·ÃÛÅù¤Ç¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤éÆ±Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ëµï½»¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤·¤¿½»Âð¼ÚÆþ¶â¹µ½ü¤ÎÆÃÎã
£Âà¿¦¼êÅöÅù¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤ëÇ¯¤ÎÁ°Ç¯°ÊÁ°9Ç¯Æâ¤ËÏ·Îð°ì»þ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¤Î·×»»¤Ç¶ÐÂ³´ü´ÖÅù¤Î½ÅÊ£ÇÓ½ü¤ÎÆÃÎã¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Ï·Îð°ì»þ¶â¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¿½¹ð½ñ¤ÎÊÝÂ¸´ü´Ö¤ò7Ç¯¤«¤é10Ç¯¤ËÊÑ¹¹
¤Âà¿¦¼êÅöÅù¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµï½»¼Ô¡Ê¸½¹Ô¡§Âà¿¦¼êÅöÅù¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ëË¡¿Í¤ÎÌò°÷¤Ç¤¢¤ëµï½»¼Ô¡Ë¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤òÀÇÌ³½ðÄ¹¤ËÄó½Ð¤¹¤ëµÁÌ³¤òÀß¤±¤ë
¥ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ï¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²¤Î¹ç·×½êÆÀ100Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏµëÍ¿Åù¤Î¡¢85Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¸»ÀôÄ§¼ý¤ÎºÝ¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½
¦¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑÅù³Ý¶â¹µ½ü¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¡¢ÃÏ¿ÌÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Î¹µ½ü¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÅºÉÕ¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢Åö³º¹µ½ü¾ÚÌÀ½ñ¤ÎµºÜ»ö¹à¤òµºÜ¤·¤¿ÌÀºÙ½ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡ÖÀ¤Âå¤´¤È¡×¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÊÑ¹¹ÅÀ
¡¤Î23ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤òÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü³Û¤Î·×»»ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÞÉ½5¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¹µ½ü³Û¤Î¹ç·×12Ëü±ß¤ÏÊÑ¹¹¤»¤º¡¢°ìÈÌÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü³Û¤ò4Ëü±ß¤«¤é6Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤è¤ê¤â°ìÈÌÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü³Û¤òÂç¤¤¯¤·¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»þ¸ÂÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ2026Ç¯Ê¬¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤Ï¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ëµï½»¤·¤¿½»Âð¼ÚÆþ¶â¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢½»Âð¤ò¼èÆÀ¤·¤¿2025Ç¯Ê¬¤ÏËÜ¿Í¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¤ª¤è¤Ó¤¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤Ë»ÙÊ§¤¦Âà¿¦¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤Î·×»»ÊýË¡¤ÈÄó½ÐÈÏ°Ï¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âà¿¦¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Î¤ß¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÆÀ¤Î¸«ÀÑ³Û¤¬100Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢µëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿¤Î·×»»¤ÎÅÔÅÙ¡¢¹µ½üÂÐ¾ÝÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤ÎÉÞÍÜ¹µ½üÅù°ÛÆ°¿½¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄêÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²¤âµºÜ¤µ¤ì¡¢½êÆÀ¤Î¸«ÀÑ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÊÉ¡×¤ÎÍ×·ï¤ò²¡¤µ¤¨¤ë
¡Ê4¡Ë¼ÂÌ³¥Ý¥¤¥ó¥È4¡§Ç¯ËöÄ´À°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¾ðÊó¼ý½¸
µëÍ¿¡¦Ç¯ËöÄ´À°¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÊÉ¡×¤ÎÍ×·ï¤ò²¡¤µ¤¨¡¢½¾¶È°÷¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¿½¹ð½ñ¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¤Î¡Ö´ð¡¦ÇÛ¡¦½ê¡×¤Î¿½¹ð½ñ¤È·óÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö´ð¡¦ÇÛ¡¦ÆÃ¡¦½ê¡×¤ÈÍÍ¼°¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤âµºÜ¹àÌÜ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÍÍ¼°ÊÑ¹¹¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¡¦¹ñÀÇÄ£¤«¤é¤Ï¡¢µëÍ¿·×»»¤äÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¤Î¸»ÀôÄ§¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äQ&A¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¹µ½ü¤ÎÁÏÀß¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤ÇÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ñ·×»öÌ³½ê¤Ç14Ç¯´Ö¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¤äµëÍ¿·×»»¡¢¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤ò¹Ô¤¦¡£¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¸þ¤±¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦¸¦½¤¤ò´ë²è¤·¡¢¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¡Ö²þÀµ°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¡×¡Ö²þÀµÏ«Æ¯´ð½àË¡¡×¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ë¶È¼ÂÌ³¡Ë