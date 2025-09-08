髪をケアしながら自分にもご褒美タイムを。「いち髪 THE PREMIUM」から“浸る”ヘアパック新登場

クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は8月14日、「いち髪 THE PREMIUM」から、ヘアパック「モイスチャーメロウヘアパック」を発売しました。

■4つの美容成分で髪を浸し、手触りと香りで心も“うっとり”に浸る

同商品は、美容成分に浸って髪を美しくしながら、自分自身も上質な“おひとり時間”に浸れることができる新発想のヘアパック。

“浸る”髪美容のために、サロンのシステムトリートメントにも使われている内部リペア成分「CMC類似成分」をはじめ、集中補修成分「高濃度米ぬか発酵導入美容液」、「和草美容オイル」、ドライヤーの熱を味方にキューティクルを密着させる「ヒートリペアコート」といった4種の贅沢な美容成分をたっぷり配合しました。

髪に馴染ませ、“とろとろ”と変化すとすすぎのサイン。するすると滑るような手触りのよさに浸ったあとは、「白い花々と八重桜の香り」の余韻に浸る時間。花々の華やかな香りが、優雅なバスタイムへ導きます。

ダメージヘアのケアが必要だと感じつつも、少し面倒に感じている人も多いのでは。 同商品で、髪の状態も自分の気持ちも上がる、とっておきの“ご褒美ケア”を始めてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：いち髪THE PREMIUM モイスチャーメロウヘアパック

容量：200g

価格：オープン

販売チャネル：全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

（フォルサ）