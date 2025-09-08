タイパコスメ「サボリーノ」からユニセックスな夜用フェイスマスクが新登場

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月9日、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」より、ユニセックスで使用できる夜用シートマスク「お疲れさマスク アンドブラック サラサラ」「お疲れさマスク アンドブラック しっとり」を発売します。

■肌コンディションで選べる、水分と皮脂のバランスケアマスク

2024年1月にリニューアルした「サボリーノ」は、2015年の発売以来数々のベストコスメを受賞。2024年9月に140冠、10億枚を販売し、国内のみならず世界40カ国で愛用されています。

今回発売の同商品は、日によってベタつきもカサつきも感じる不安定な肌コンディションや、年齢とともに変化する皮脂バランスといった、現代人が抱える肌悩みに対応。

同時に、わずか1分*¹という短い装着時間でケアが完了するため、効率と効果を両立したいというタイパ（タイムパフォーマンス）ニーズにも応えます。

さらに、シェービング後のデリケートな肌のケアや、パートナーとのアイテム共有など、性別を問わず多様なライフスタイルシーンで活用できます。

■サボリーノ お疲れさマスク アンドブラック サラサラ

サラサラタイプ

過剰な皮脂・べたつきや皮脂による肌トラブルが気になる人にぴったりのフェイスマスク。肌のべたつきを抑え、スッキリとしたサラサラ肌に整えます。

配合成分：CICA*²、3種のビタミンC*³

アクアティックハーバルの香り

■サボリーノ お疲れさマスク アンドブラック しっとり

しっとりタイプ

カサつきや乾燥によるくすみ、乾燥トラブルが気になる人に。もっちり潤うしっとり肌に整えます。

配合成分：レチノール*⁴、ナイアシンアミド*⁵、4種のヒト型セラミド（セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、セラミドNG：全て保湿）

アロマティックアクアの香り

■2品共通

季節や体調でゆらぎがちな肌に。肌のバランス乱れによるトラブルを防ぎます

肌を整える整肌成分*⁶と、うるおいを与える保湿成分*⁷をバランスよく配合。肌の水分・油分のバランスを整え、乾燥や肌荒れといった肌トラブルを防ぎます。また、シェービング後のデリケートな肌も穏やかに整えます。

理想的な肌バランスを再現する「22AG*⁸」配合。エイジングケア*⁹する保湿成分*⁸

年齢とともに変化する皮脂バランスに着目し、バランスが崩れた肌を整える保湿成分*⁸を配合。健康的な22歳の肌をイメージしたエイジングケア*⁹成分も配合し、日中のストレスなどで減少しがちな水分量と皮脂量を、最適なバランスへと導きます。

ユニセックスで使いやすい、横長ワイドシートを採用

伸縮性のあるシートが、性別を問わず顔の凹凸にしっかり密着する横長ワイド設計。額やフェイスラインまでしっかりカバーでき、パートナーや家族との「シェアコスメ」としても最適です。

1分*¹で肌内部に潤いを満たす水密バランス処方

内部に潤いを満たすことで保湿の膜を作る水密バランス処方を採用。潤いを角層まで浸透させながら肌の水分・油分の皮脂バランス*¹⁰を整えます。

環境に配慮し、パッケージのプラスチック使用量を削減

同社従来品と比較し、パッケージ（袋）に使用するプラスチック量を約15%削減。製品の機能性だけでなく、環境負荷の低減にも取り組んでいます。

◇使用方法

（1）フタをあけ、マスクの端を持って引きあげます。

※引きあげる際は、強い力で引っ張らないでください。

（2）マスクをぐっと広げながら顔にのせ、左右に伸ばしながらフィットさせて1分おきます。

※乾燥が気になる人は、5〜10分程度おくとより効果的です。

（3）マスクをはがして完了！ 折りたたんでのパッティングもオススメです。

＊1 使用時間目安

＊2 ツボクサ葉エキス（整肌）

＊3 アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（全て整肌）

＊4 パルミチン酸レチノール（整肌）

＊5 ナイアシンアミド（以上、全て整肌）

＊6 サラサラ：グリチルリチン酸2K、ツボクサ葉エキス しっとり：グリチルリチン酸2K

＊7 イノシトール、ヒアルロン酸Na

＊8 （ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（全て保湿）

＊9 年齢に応じたお手入れ

＊10 水分、油分をバランスよく補うこと

■商品概要

9月9日発売

「サボリーノ お疲れさマスク アンドブラック サラサラ ＜フェイスマスク＞ 32枚入り（342mL）」 1,540円

「サボリーノ お疲れさマスク アンドブラック しっとり ＜フェイスマスク＞ 32枚入り（340mL）」 1,540円

【サボリーノ公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/saborino/

（エボル）