蜂蜜コスメ「VECUA Honey」のうるおいハンドクリームに限定の「シャルドネ＆ティー」と「ピーチ＆ミルク」の香りが登場
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは、蜂蜜を使ったコスメブランド「VECUA Honey」のワンダーハニーシリーズより、「とろとろハンドクリーム シャルドネ＆ティー」を8月20日、「とろとろハンドクリーム ピーチ＆ミルク」を9月9日より数量限定で発売します。
■季節限定の新アロマでやさしい気分に
「VECUA Honey」は「蜂蜜と森とやさしさと。」をコンセプトに、蜂蜜とたくさんのナチュラル素材を通じて毎日にやさしい時間を届けるブランド。
今回登場する「とろとろハンドクリーム」は、まるで蜂蜜のようになめらかに“とろける”のに、肌にのせるとベタつかない、軽やかなジェルクリーム状のハンドクリームです。
とろけるクリームが、乾燥や外部刺激から手肌をしっかりと守ります。さらに、季節限定のみずみずしい果実のアロマが、使うたびにふわりと香ります。
仕事中のリフレッシュや、おやすみ前のリラックスタイムに、心地よい香りが毎日のハンドケアをご褒美の時間へと変えてくれます。自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。
■ワンダーハニー とろとろハンドクリーム シャルドネ＆ティー
シャルドネ＆ティーの香り
果実味あふれるシャルドネと紅茶のすっきり感が織りなす、フレッシュでフルーティな香りです。
保湿成分
アカシアハチミツ、ツボクサエキス、ブドウ種子油、ローヤルゼリーエキス、ミツロウ、ヨーグルト液（ホエイ）、カミツレ花エキス、クローバーエキス（シロツメクサエキス）
■ワンダーハニー とろとろハンドクリーム ピーチ＆ミルク
ピーチ＆ミルクの香り
みずみずしい桃の甘みとミルクのまろやかさが広がるジューシーでスイートな香りです。
保湿成分
アカシアハチミツ、ツボクサエキス、モモ果汁、ローヤルゼリーエキス、ミツロウ、ヨーグルト液（ホエイ）、カミツレ花エキス、クローバーエキス（シロツメクサエキス）
◇2品共通
［ 4つのフリー ］
パラベンフリー、合成着色料フリー、アルコールフリー、鉱物油フリー
◇使用方法
適量を手にとり、手や指になじませてください。
■商品概要
8月20日より数量限定発売
「ワンダーハニー とろとろハンドクリーム シャルドネ＆ティー ＜ハンドクリーム＞」 50g 880円
9月9日より数量限定発売
「ワンダーハニー とろとろハンドクリーム ピーチ＆ミルク ＜ハンドクリーム＞」 50g 880円
▼VECUA Honey公式ページ
https://www.bcl-brand.jp/brand/vecuahoney/
（エボル）