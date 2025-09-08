TUY

台風第16号(ターファー)
2025年09月08日06時50分発表

08日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯21度05分 (21.1度)
東経112度55分 (112.9度)
進行方向、速さ    北北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 390 km (210 NM)
北西側 220 km (120 NM)

08日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯23度00分 (23.0度)
東経111度30分 (111.5度)
進行方向、速さ    北北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    992 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

09日06時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯23度55分 (23.9度)
東経109度55分 (109.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    95 km (50 NM)