【台風】台風16号発生 今後の進路と勢力を詳しくデータと画像で 最大瞬間風速40メートルの情報、9日には低気圧に…付近船舶に警戒呼びかけ 気象庁発表
台風第16号(ターファー)
2025年09月08日06時50分発表
08日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯21度05分 (21.1度)
東経112度55分 (112.9度)
進行方向、速さ 北北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)
北西側 220 km (120 NM)
08日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯23度00分 (23.0度)
東経111度30分 (111.5度)
進行方向、速さ 北北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
09日06時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯23度55分 (23.9度)
東経109度55分 (109.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 95 km (50 NM)