M!LK・山中柔太朗×超特急・眈哨▲蹈蓮◆醗縁の2人”が恋に堕ちちゃった…!?新感覚ヤンキーBL『純愛上等！』2026年公開へ
いま注目を集めている若手俳優、山中柔太朗さんと郄松アロハさんがW主演を務める映画『純愛上等！』が2026年に全国公開される。
■喧嘩も恋愛も“衝動”で突き進む、新感覚ヤンキーBL
『ノンケ上司、30日の開発メソッド』で話題を呼んだ七緒さんの最新作『純愛上等！』は、2024年12月にコミックシーモアで独占配信がスタートすると同時に実写映画化が発表され、SNSでも話題となった。
本作最大の魅力は、これまでのBL作品にありがちな繊細で儚い世界観とは異なり、熱く泥臭いヤンキー要素と、ピュアな恋愛模様が絶妙に融合している点だ。「恋愛も喧嘩も、衝動だ――。」というキャッチコピーが示すように、まっすぐで不器用な二人の感情のぶつかり合いが描かれる。
■敵対する高校のトップ同士が織りなす、不器用でピュアな恋物語
紅桜高校でトップを張る亀井円(郄松アロハ)は、誰よりも明るく人望が厚く、喧嘩では負け知らずのカリスマ的存在。しかし、ある出来事をきっかけに「もう喧嘩も、恋愛もしない」と決め、一人留年が決まりながらも仲間たちと平穏な日々を送っていた。
そんなある日、2年前に停戦を結んだはずの敵校・白岩高校のトップ、佐藤美鶴(山中柔太朗)が円を訪ねてきたことで、両校の間に緊張が走る。寡黙で何を考えているかわからない美鶴だったが、なんと円の祖母が営む駄菓子屋「かめいや」の2階に入居することに。共に過ごす時間が増えるにつれ、円は美鶴の意外な優しさとたくましさに触れていく。敵対高校のトップ同士という立場を超えて、二人の距離は少しずつ縮まっていき…。
■「円は特別な存在」山中柔太朗×郄松アロハが明かす、役への向き合い方
白岩高校のアタマを張る佐藤美鶴を演じるのは、2024年上半期のViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門にランクインし、話題を呼んだ山中柔太朗さん。MBS『飴色パラドックス』(W主演)、映画『BADBOYS-THE MOVIE-』『君がトクベツ』など、立て続けに話題作に出演し、TikTok音楽チャート1位を記録した「ビジュいいじゃん」のフレーズで世界的に注目される5人組アイドルグループ「M!LK」のメンバーとしても活躍中だ。
山中さんは役作りについて「円のことをどれだけ特別な存在として思うかということだけをまず考えました」とコメント。さらに「この作品に向けて増量して筋トレもしました。細身だった僕が程よく筋肉がついてきて、より美鶴に近づいたかなとホッとしています」と、本作への強い意気込みを語る。
対する紅桜高校のアタマ・亀井円を演じるのは、メインダンサー＆バックボーカルグループ「超特急」のメンバーとして活動する郄松アロハさん。MBS『4月の東京は…』『恋をするなら二度目が上等』など、多数のドラマに出演。現在放送中の『社畜人ヤブー』でも注目を集めている。
郄松さんは円について「喧嘩が最強なヤンキーですが、仲間といる時は、とても心優しく誰とでもコミュニケーションをとれるまさに太陽のような存在」と分析。「初めてアクションに挑戦しました。難しくもありますがとても楽しく、また新たな経験ができて、刺激的な毎日を過ごしています」と、新たな挑戦への充実感を語る。
なお、山中さんと郄松さんは3度目の共演となり、すでに息の合ったコンビネーションが期待される。
■白鳥晴都、嵐翔真ら注目の若手11名！美鶴と円を取り巻く個性豊かな仲間たち
円の弟・亀井樹役には映画『ぜんぶ、ボクのせい』主演の白鳥晴都さん、露木要役には第39回MEN'S NON-NOモデルオーディション準グランプリの嵐翔真さんが俳優デビュー作として大抜擢。美鶴の幼馴染・本田健斗役には、映画『遺書、公開。』などで話題の浅野竣哉さんが出演する。
さらに円軍団として、NHK『光る君へ』出演の小平大智さん、「MEN'S NON-NO」専属モデルの高橋璃央さん、2.5次元俳優として活躍する宮脇優さんが集結。紅高2年生には、NHK『舞いあがれ！』で注目を集めた葵揚さん、元「ニコラ」専属モデルの黒澤諒さん。対する白高3年生には、TikTokフォロワー58万人の大川泰雅さん、『王様のブランチ』レギュラーの早瀬圭人さん、閏木ときたかさんなど、話題の若手俳優が勢ぞろいする。
■喧嘩シーンから壁ドンまで、胸キュン要素たっぷりの特報映像
監督は、映画『別に、友達とかじゃない』やドラマ『ひだまりが聴こえる』『カプカプ』などを手掛けてきた八重樫風雅監督。「恋愛を中心に、家族や自己愛など、さまざまな側面に流れる多彩な感情の機微を大切に丁寧に表現していきながら、熱くて青いロマンスをお届けします」と意気込みを語る。
解禁された特報映像では、白高と紅高の因縁が描かれたヤンキー特有の泥臭い喧嘩シーンに加え、「意外とウブなところあんじゃん」と美鶴が円に壁ドンをするシーンなど、胸キュン要素もたっぷり盛り込まれており、ファンの期待を高めている。
■原作者・七緒さんも太鼓判！「理想を超える」映像化に期待高まる
原作者の七緒さんは「理想を超える華やかで魅力あふれるキャストの皆様と、丁寧に真摯に取り組んでくださる温かい制作陣の皆様のお力で、本当に命を吹き込んでいただいている感覚を覚えました」と映像化への喜びを語る。
原作コミックは2024年12月にコミックシーモアで配信開始され、毎月第一金曜に最新話が更新中。現在、各電子書籍ストアで1話〜10話が配信されており、コミックシーモアでは最新11話が先行配信されている。映画公開まで時間がある今だからこそ、原作で円と美鶴の関係性をじっくり予習しておくのもおすすめだ。
笑いあり、ときめきあり、アクションありのヤンキーBL映画『純愛上等！』。これまでのBL作品の概念を覆す、まさに“上等”な純愛ストーリーをお見逃しなく！
映画『純愛上等！』作品情報
主演：山中柔太朗 郄松アロハ
監督：八重樫風雅
脚本：川崎僚
原作：七緒「純愛上等！」(BeSTAR comics)
配給：SDP
公開表記：2026年全国ロードショー
(C)映画『純愛上等！』製作委員会
