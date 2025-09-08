GENERATIONS×Da-iCEコラボシングル「Grounds」配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

GENERATIONSとDa-iCEのコラボレーションシングル「Grounds」が、9月8日に配信リリースされた。

■「Grounds」は2組が力強く進み続けることを証明する楽曲

9月7日にさいたまスーパーアリーナで開催された『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』のステージに、Da-iCEがサプライズゲストとして登場。大きな歓声に包まれる中、情報未公開だったGENERATIONS × Da-iCEの新曲「Grounds」をパフォーマンスし、会場を沸かせた。

2組は各メディアやイベントなどでも共演し、親交を深めてきた。2024年に出演した『a-nation 2024』でのステージでコラボパフォーマンスを披露したことをきっかけに工藤大輝（Da-iCE）・白濱亜嵐（GENERATIONS）のふたりで楽曲制作がスタート。作詞・作曲を工藤・白濱が手掛け、アレンジにShin Sakiuraを迎えて楽曲が制作された。

■振り付けは和田颯（Da-iCE）と中務裕太（GENERATIONS）が制作

振り付けは和田颯（Da-iCE）・中務裕太（GENERATIONS）のふたりによって制作。8月末に開催された『a-nation 2025』でも2組がコラボパフォーマンスを行い、2年連続の共演に、メンバーたちが「（これから）何か一緒にやったほうがいいんじゃないですか」と発していた言葉が、いよいよ実現した。

今作「Grounds」はデビューから共に長い時間をかけて活動してきた両グループが、順風満帆とは言えずとも、ダンス&ボーカルグループとしてのキャリアを地層のように重ね続け、それでもなお、あらたなステージへと進み続けることを証明した楽曲。重厚感のあるサウンドとGENERATIONSとDa-iCEのボーカルの重なり合いが、歌詞に込められた想いを、より強く印象付ける。

■関連リンク

GENERATIONS OFFCIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/37

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp

■【画像】「Grounds」ジャケット写真他