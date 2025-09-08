8日(月)午前9時40分、胎内市に【土砂災害警戒情報】が発表されました。



午前9時40分現在の警戒対象地域は、新発田市、新潟市、村上市、胎内市です。降り続く大雨の影響で地盤が緩み、土砂災害の危険度が高まっています。



午前9時30分までの24時間に、村上市高根では211.0ｍｍ、新潟市東区松浜では139.0ｍｍ、村上市三面では125.0mmの大雨が降っています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地域にお住まいの方は、特に警戒が必要です。自治体が発表する情報にも注意をし、早めの避難を心がけてください。



このあとも新潟県内では8日昼前にかけて雨が降り、局地的にはカミナリを伴った激しい雨が降るでしょう。



引き続き、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫にも警戒をしてください。