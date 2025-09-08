Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

次世代スマートいびきケア枕「Stream 2」。いびきを振動でケアし、睡眠データまで記録するという未来的な機能に惹かれる一方、肝心の「枕としての寝心地」や「機能の精度」は気になるところです。

今回、幸運にもこの「Stream 2」を実際に試す機会を得ました。本記事では、私が1週間、使い込んで感じたリアルな感想を、良い点も少し気になった点も包み隠さずお届けします。

私が「Stream 2」を試した理由

Photo: 山田洋路

何を隠そう、私も自身のいびきに悩む一人。周りの眠りを妨げていないか気になったり、朝起きても疲れが残っていたりと、睡眠の質には課題を感じていました。

スマートバンドも試しましたが、腕に何かを着けて眠る違和感から断念。「Stream 2」は、積年の私の悩みに応えてくれる新たな選択肢となるかもしれない。そんな期待を胸に、試用を開始しました。

ファーストインプレッション：これは…普通の枕としても一級品だ

Photo: 山田洋路

スマート機能に注目が集まりがちですが、まず驚いたのは枕としての質の高さです。ウレタンフォーム素材を採用した本体は、枕の反発具合が絶妙で、頭を乗せた瞬間に「あ、これだ」と思える心地よさ。

身体のラインを考慮しての設計が、首から頭にかけて優しくフィットし、自然とリラックスした寝姿勢に導いてくれます。

正直、この寝心地だけでも満足度はかなり高いと感じました。

疑似いびきも検知。静かなるいびきアプローチ機能

Photo: 山田洋路

この枕の最大の特長である、いびきケア機能。プライバシーに配慮し、音ではなく首の振動でいびきを検知する、という新技術は興味深いものでした。

試しに日中、喉を鳴らして「疑似いびき」をかいてみると的確に検知。そして、ケアを促すための振動が作動しますが、この振動が思った以上に静かなんです。ブーンという無骨なモーター音ではなく、ごく微かな振動で、これなら安眠を妨げることはなさそうです。

身に着けない手軽さが良い。「睡眠データ計測」

Photo: 山田洋路

専用アプリと連携し、心拍数や呼吸数、体動などを記録できるのも大きな魅力。実際に使ってみて、脈拍や呼吸がリアルタイムで検出されるシステムは見ていて面白いです。

何より素晴らしいのは、枕の寝心地を一切犠牲にせず、これらの生体データが取れること。起きたときには、睡眠の深さや覚醒時間などがグラフで示されます。スマートバンドのように何かを身に着ける必要がないので、違和感や抵抗感がゼロ。これは画期的だと感じました。

寝落ちを誘う「快適カスタマイズ機能」

Photo: 山田洋路

「Stream 2」には、睡眠を快適にするためのサポート機能が満載です。

首元温熱機能: 3段階の温度調整とタイマー機能があり、その日の気分でカスタマイズ可能。「今日は冷えるな」という夜に首元をじんわり温められ、心地良く眠りにつくのにうってつけです。

高さ調整機能: 付属のエアーバッグで枕の高さを変えられます。個人的に低い枕が苦手なのですが、空気を入れて自分好みの高さにできるこの機構は非常に重宝しました。

少し気になった点も

Photo: 山田洋路

素晴らしい機能の数々ですが、一点だけ気になることが。疑似いびきでは高精度に検知されたものの、実際に夜間の睡眠中に使用した際には、いびきにアプローチしてくれた形跡が感じ取れませんでした。

もちろん、この枕のフィット感が良すぎて、いびきをかく頻度自体が減ったという嬉しい誤算も考えられます。見たところ、アプリも発展途上のようなので、ここはじっくり付き合って、変化を見ていきたいポイントです。

こんな人におすすめ / おすすめしない人

Photo: 山田洋路

「Stream 2」を1週間、使い込んでみて、この枕がフィットしそうな人とそうでない人が見えてきました。

こんな人におすすめ

枕の寝心地とスマート機能、どちらも妥協したくない人ウェアラブル端末を着けて寝るのに抵抗がある人客観的なデータで自身の睡眠の質を管理・改善したい人いびきだけでなく、寝つきの悪さや首元の冷えも気になる人

注意が必要な人

睡眠テクノロジーに関心があるすべての人に試してほしい、未来の枕

Photo: 山田洋路

睡眠時無呼吸症候群など、治療目的で使用を考えている人（本製品は医療機器ではありません）。スマートフォンの操作やアプリの初期設定に強い苦手意識がある人

「Stream 2」は、寝心地を追求しつつ、睡眠を可視化し、より快適な入眠をサポートしてくれる、いわば睡眠環境のトータルソリューションでした。

「枕を変えるだけで、これほど睡眠と向き合えるようになるのか」 これが、今回のレビューで得た最大の発見です。

もし、日中のパフォーマンスを向上させたいと願うなら、その土台となる睡眠環境を見直すのは、賢い自己投資かもしれません。毎朝をより良いコンディションで迎えるための新しい選択肢、まずはその全貌を覗いてみてください。

Photo: 山田洋路

