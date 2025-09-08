8日10時現在の日経平均株価は前週末比772.97円（1.80％）高の4万3791.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1242、値下がりは306、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を116.15円押し上げている。次いでファストリ <9983>が115.07円、ＳＢＧ <9984>が91.17円、東エレク <8035>が52.67円、リクルート <6098>が33.02円と続く。



マイナス寄与度は2.53円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が0.73円、ミネベア <6479>が0.47円、三井住友ＦＧ <8316>が0.27円、ニトリＨＤ <9843>が0.25円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は銀行、鉱業、石油・石炭の3業種にとどまっている。値上がり率1位は不動産で、以下、電気機器、機械、サービス、その他製品、小売と続いている。



※10時0分8秒時点



