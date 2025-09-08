今年1-7月、中国のサービス貿易総額は前年比8．2％増の約94．6兆円相当

中国商務部の最新の発表によると、今年1〜7月の中国全国のサービス貿易総額は前年同期比8．2％増の4兆5781億6000万元（約94兆6000億円）に達しました。うち輸出は同15．3％増の1兆9983億元（約41兆3000億円）で、輸入は同3．3％増の2兆5798億6000万元（約53兆3000億円）でした。

1〜7月の中国の知識集約型サービス貿易総額は前年同期比6．8％増の1兆7756億元（約36兆7000億円）でした。うち輸出は同8．6％増の1兆253億3000万元（約21兆2000億円）で、輸入は同4．6％増の7502億7000万元（約15兆5000億円）でした。貿易黒字は2750億6000万元（約5兆6800億円）で、前年同期と比べて482億7000万元（約9975億円）拡大しました。

1〜7月の旅行サービスの輸出が最も急速に伸びました。旅行サービス貿易は前年同期比10．4％増の1兆2594億6000万元（約26兆円）でした。うち輸出は同62．9％増で、輸入は同3．9％増でした。

また、国家外資管理局によると、今年8月末時点の中国の外資準備高は3兆3222億ドル（約489兆7255億円）で、前月末より299億ドル（約4兆4100億円）増加し、増加幅は0．91％でした。（提供/CRI）