待ってました！

Adobeが、定番の動画編集ソフト「Premiere」のiPhone版を9月末にリリースすると発表しました。すでにAppStoreにて予約受付中です。

iPhone動画編集の決定版

PVを見るとUIはデスクトップ版のPremiere Proに近く、タイムラインと波形の同時表示、ドラッグでのカット移動、マルチトラック作成など、見慣れた編集フローになっていますね。

面白い機能としては、自分の声やプロンプトを元とした「効果音生成」なるものがあり、AIネタも網羅。AdobeのAI機能「FireFly」とも連携していて、映像などの生成も可能です。おそらく生成を多用したい人向けのサブスクプランなどもあるかと。

デスクトップ版の神機能であった字幕の自動生成にも対応していて、iPhoneで撮影した動画の編集が一層スピーディになりそうです。iPhone版の用途としては、個人SNS向けコンテンツの作成、クライアント向けのコンテンツ制作、日常の記録などが挙げられています。

プロジェクトはデスクトップ版と共有できるため、外出先でたたき台を作っておいて自宅で細部を作り込んでいく、といった流れも可能ですよ。

さよなら、Rush

iPhone版Premiereのリリースに伴って、現時点でAdobeがiPhone向けにリリースしているシンプルな動画編集アプリ「Premiere Rush」がサ終となります。あれはあれで使いやすかったなぁ。

2025年9月30日をもって「Premiere Rush」の提供が終了（サブスクも9月30日以降停止）、2026年9月30日以降はテクニカルサポートも終了します。アプリ自体はしばらく利用できますが、プレミアム系機能へのアクセスができなくなる可能性アリ。

