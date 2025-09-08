（ＣＮＮ）トランプ米大統領は７日、「パレスチナ自治区ガザ地区に関してまもなく合意に達する」と述べた。

ニューヨークで行われたテニスの全米オープンの観戦からワシントンに戻ったトランプ氏は記者団に対し、「とても良い結果になりうる解決策に取り組んでいる」と語った。

詳細について問われると、トランプ氏は「まもなくお知らせする。私たちはこの事態を終結させ、人質を取り戻そうとしている」「非常に有益な話し合いができた」と応じた。

トランプ氏は、ガザに拘束されている残りのイスラエル人人質と、亡くなった人々の遺体が解放されると確信していると述べた。

「２０人より少し少ないかもしれない。若い人でも亡くなる傾向にあり、大部分は死にかけている。生きているのは２０人で、３８人は亡くなっていると考えている」（トランプ氏）

ＣＮＮは７日、米国が中東における新たな停戦原則を提示したと報じた。協議に詳しいイスラエル当局者２人によると、この原則は、全ての人質の即時解放と、戦闘の包括的終結に向けた交渉の開始を求めるもの。

この原則はイスラム組織ハマスに伝えられた。ハマスは７日、仲介者を通じて、米政府からイスラエルとのガザ停戦および人質問題に関する合意に向けた「いくつかの考え」を受け取ったことを確認した。

トランプ氏は７日、ＳＮＳに「誰もが人質の帰還を望んでいる。誰もがこの戦闘の終結を望んでいる！」「イスラエルは私の条件を受け入れた。ハマスも受け入れるべき時だ」と投稿。トランプ氏はこれが「最後の警告」になるとも述べた。