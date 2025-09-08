¥ê¡¼¥°V¤Îºå¿À¡¢·ø¤¤¼éÈ÷¡¡¹¾ËÜ»á¡ÖÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ºå¿À¡Ý¹Åç¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢ºå¿À¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï°ì»þ¥¨¥é¡¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Í¡£¸µ¡¹¤ÏÀï¸å¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÆâÌî¼ê¤ÏµÈÅÄ¡¦³ùÅÄ¤ÎÆóÍ·´Ö¤À¤È¤«¤Í¡¢¥µ¡¼¥É»°Âð¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡£²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÆ£ÅÄÊ¿¤È¤«¤Í¡£¼éÈ÷¤ÎÌ¾¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÃæÌî¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÏÁ°²ó¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î85¼ººö¡¢18Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ6Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¼ººö¿ô¤Ç¡¢ºòµ¨¤â¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î¼ººö¿ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î53¼ººö¤È¼éÈ÷ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
