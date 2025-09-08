オリオールズの菅野智之投手（３５）は７日（日本時間８日）、本拠地ボルティモアでのドジャース戦に先発し、「１番・ＤＨ」で先発した大谷翔平投手（３１）に先頭打者弾を含む２打席連続本塁打を浴びるなど３回０／３を投げ、７安打４失点１三振で今季８敗目（１０勝）を喫した。防御率は４・５７。チームは２―５で敗れ、３連勝を逃した。

初回、いきなり大谷に先頭打者本塁打を浴びた。カウント１―０からの２球目、外角高めいっぱいに投げた９４・４マイル（約１５１・９キロ）のシンカーを打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）の弾丸ライナーで中堅右の観客席に放り込まれた。先制の４７号だ。連打を浴びて二死一、二塁のピンチを招くがロハスをスイーパーで遊ゴロに打ち取り追加点は許さなかった。

２回は下位打線を三者凡退で片付けたが、３回先頭の大谷にまたしても一発を浴びる。２球続けたスプリットが外角に大きく外れカウント２―０とすると３球目、内角の９４・９マイル（約１５２・７キロ）のストレートを中堅右へ運ばれた。２打席連続の４８号ソロで０―２。続くベッツにも１６号を左翼席へ運ばれ、０―３となる。

４回無死二塁、７番キム・ヘソン（金慧成）の打球が右足首付近に当たり、マウンドに倒れ込んだ（結果は遊撃内野安打）。ベンチからマンソリーノ監督代行、トレーナー、通訳が駆け付けた。結局、肩を借りて右足引きずりながらベンチに戻り、そのまま降板となった。テレビ中継の解説者は「彼は自らやろうとしたと思う。彼はボールを蹴ろうとしたようだ」と解説した。

マンソリーノ監督代行は試合後、「数日間様子を見ることになる。Ｘ線検査の結果は、幸運なことに陰性だった」と説明。これでシーズン終了とならないことを祈るばかりだ。