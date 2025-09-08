“季節の変わり目”何着る？【ZARA】大人におすすめ♡「レイヤードアイテム」

まだまだ日中は暑い日が続くけれど、そろそろ秋を意識した着こなしを楽しみたい。そんな季節の変わり目には、「レイヤードアイテム」で夏コーデに変化を加えるのが正解かも。今回は【ZARA（ザラ）】のラインナップの中から、ひとクセ効いたレイヤード向きアイテムをピックアップ。今までのコーデにプラスするだけで、一気におしゃれ度アップが狙えるアイテムをご紹介します。

羽織るだけでサマ見え

【ZARA】「サイドストライプ入りロング丈ベスト」\9,990（税込）

サイドにホワイトの細いラインが走る、ひと癖ありのテーラードベスト。すっきりとしたシルエットやウエストを強調しやすいベルト付きで、都会的な印象を与えてくれそうです。色味は落ち着いたブラウンだから、季節感を添えるのにもぴったり。暑さが残る季節にはTシャツを合わせて、秋が本格化してきたらタートルネックやセーターを合わせて長く着回せる優秀アイテムです。

一枚で主役級の華やぎをプラス

【ZARA】「フリンジ加工ミディ丈ワンピース」\7,990（税込）

フリンジ加工が施された、華やかな雰囲気のキャミワンピ。単品での着るのはもちろん、インナー次第でロングシーズン活躍しそう。ブラックカラーで引き締め効果もありながら、立体感のある素材がコーデに表情をプラス。羽織りや小物次第で印象を変えやすいので、秋冬のワードローブに欠かせないアイテムになるかも。

Writer：licca.M