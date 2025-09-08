今回ご紹介するのは、甘えん坊な猫ちゃんと飼い主さんの「会話」の様子です。飼い主さんが話しかけたときに見せた猫ちゃんの反応とは…？

可愛すぎる猫ちゃんの姿に注目が集まり、この動画は執筆時点で1万回以上再生されました。

【動画：ごはんの時間が待ちきれずにキッチンにやってきた猫→『ごはん食べる？』と話しかけると…】

甘えん坊のくろまめちゃん

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、ハチワレ猫の「くろまめ」ちゃん、キジトラの姉妹猫「うすくち」ちゃん、「こいくち」ちゃんの日常の様子が投稿されています。今回の主役・くろまめちゃんは、人見知りも猫見知りもしない甘えん坊な猫ちゃんなのだそうです。

いつも「くっつき虫」だというくろまめちゃんは、ある日、屈んで部屋を掃除している飼い主さんの背中に飛び乗って、そのまま掃除の様子を見守っていたのだとか。飼い主さんいわく、完全にくろまめちゃんの「下僕」と化した状態だったのだそう。

完璧な相槌

そんなくろまめちゃんが楽しみにしているのがごはんの時間。飼い主さんが準備をしていると、待ちきれずキッチン台の上に登ってくるのだそう。飼い主さんがくろまめちゃんに、「ごはん食べる？」と話しかけると、「食べるー！」と答えるかのように、元気にお返事をしてくれたのだとか！ごはんがとても嬉しいようで、飼い主さんが話しかけるたびに完璧な相槌を打ってくれたのだそう。

おしゃべり上手なくろまめちゃんですが、急に静かになってしまったことも…。飼い主さんがお菓子の袋を持っていると、自分のおやつだと勘違いして「はやくちょうだい！」と大興奮だったくろまめちゃん。ところが自分のものじゃないと気がついた途端、急に黙ってしまったのだそう。気持ちが分かりやすいところもかわいいくろまめちゃんなのでした。

爪切りもおやつパワーで！

甘えん坊なくろまめちゃんは普段は抱っこが大好きなのだそうですが、苦手な爪切りのときには嫌がってしまうのだそう。飼い主さんはそんなくろまめちゃんに、大好きなおやつをあげながらなんとか爪切りを完了したのだそう。飼い主さん、くろまめちゃん、お疲れ様でした！

飼い主さんにくっついて甘える姿も、元気に話す姿もとってもかわいいくろまめちゃん。完璧な相槌を打ってくれるから、一緒におしゃべりするのが楽しそうです。同居猫のうすくちちゃん・こいくちちゃんと共に、これからも元気で楽しく過ごしていってほしいです！

この投稿には、「豆ちゃん、今日も可愛い」「やっぱりまめこしゃんの中にはちっさなニンゲンが入っているものと思われます(確信)」「お喋りまめちゃん可愛い」「ちょっと食いしん坊な所がまた可愛いな〰」「いつ見ても、笑ってしまいます」など多くのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、他にもくろまめちゃんたちのかわいくておもしろい日常の様子が投稿されていますよ！

