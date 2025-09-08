“阪神優勝”と“石破首相辞任”重なり…森たけし「阪神優勝の記事が小さくなって…」
フリーアナウンサーの森たけし（65歳）が、9月8日に放送された情報番組「す・またん！」（読売テレビ）に出演。“阪神優勝”と“石破首相辞任”のニュースが重なったことに「阪神優勝の記事が小さくなって…」とぼやいた。
番組はこの日、7日に2年ぶり7度目のリーグ優勝を史上最速で決めた阪神タイガースを祝い、「祝 阪神優勝！史上最速の快挙をたっぷりと！やっと優勝って言えたぁ〜SP」として放送。その中で、7日に石破茂首相が辞任を表明した話題について、一般紙の朝刊紙面を見て行くコーナーでは各紙が一面トップで伝えていると紹介する。
これにコメントを求められた森は「このニュースがあるために、阪神優勝の記事が小さくなって…。その寂しさがありますね」と話し、スタジオからは「間違いない」「そらそうだ」とぼやき節。
また、野村明大アナは「森さんが言ってたことはあながち無茶な話でもなくて、うちの子ども18歳の男の子なんですけども、『明日の新聞一面トップは、阪神優勝と、これどっちかなぁ』って言われて、『いやいや、こっち（石破首相辞任）に決まってるやろ！』って教育しておきましたけど（笑）」と語る。
そして「それくらい関西で阪神の優勝って大きなニュースだけど、言うても総理大臣辞めるって話ですから。しかも、つい2〜3日前まで『辞めない』って言ってたから」と語った。
