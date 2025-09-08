息子さんのお友達が遊びに来たら、人懐こい猫さんが…？初対面なのに、お友達にベタ惚れしてしまったという猫さん。思わず笑ってしまうまさかのおもしろ行動を見せてくれたようです。

猫さんの可愛すぎる姿を捉えた動画は記事執筆時点で89万回再生を突破し、5000件を超える高評価を獲得するなど、大きな反響を呼んでいます。

【動画：雨が降る休日に『息子の友達』が遊びにやって来ると……】

兄弟猫とお客様

YouTubeチャンネル『猫と人間の家族』に登場したのは、茶白猫の「クラ」ちゃんと白猫の「トコ」ちゃんの仲良し兄弟。雨が降った休日のある日、ふたりが暮らすお家には、息子さんのお友達が遊びに来ることになっていたといいます。

窓の前に座って外の様子を眺めていたクラちゃんと、椅子の上で寛ぐトコちゃん。お友達が来るまでのんびりと過ごしていたふたりですが、このあと持ち前の人懐こさを発揮したトコちゃんが、驚きの行動を見せたそうです。

ベタ惚れなトコちゃん

映し出されたのは、あぐらをかいて座るお友達のお腹や胸の辺りで、何やらもぞもぞと動いているトコちゃんの姿。「何してるの？」と、ママさんがよく見てみると…。なんとトコちゃん、初対面のお友達に顔を埋めて、匂いを嗅ぎまくっていたというのです！

突然のトコちゃんのおもしろ行動にママさんが笑ってしまっている間も、トコちゃんは一心不乱にお友達をクンクン。ご家族には目もくれず、まさしくベタ惚れ状態です。気になってゲームに集中できそうもありませんが、お友達はずっとトコちゃんの好きにさせてくれていたといいます。

満足したかと思いきや…

しばらく堪能してやっと顔を離したトコちゃんは、お友達の膝に両前足を置く愛らしい姿を見せつつ、口を開けてフレーメン反応。次は背中や腰の匂いを嗅ぎ始めたそうで、そんなトコちゃんの後ろで娘のジョアちゃんが真似をしている微笑ましい場面もあったのだとか。

その後、トコちゃんは今度こそ満足した様子で離れ、毛づくろいを始めたものの…。時間を置いて、再びお友達に忍び寄るのでした！笑

結局ご家族にも理由はわからなかったそうですが、すっかりお友達の虜になってしまったトコちゃん。そんなトコちゃんの人懐こく可愛らしい姿は、たくさんの視聴者さんに笑顔を届けてくれたことでしょう。

YouTubeチャンネル『猫と人間の家族』では、クラちゃんとトコちゃん、末っ子のいきるくんとご家族の日常の様子が投稿されています。仲良し3兄弟や裏庭に住むミケちゃんファミリーなど、可愛い猫さんたちの姿に癒されますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫と人間の家族」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。