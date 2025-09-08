スライダーで音量を瞬時に調整！Cooler Maste『MasterHUB』

Cooler Masterが現在GREEN FUNDINGでクラウドファンディングを実施中の『MasterHUB』が、人気急上昇中につき、9月30日(火)までプロジェクトの延長が決定しました。

Cooler Maste『MasterHUB』

●自分好みにカスタマイズできる新しいコントローラーMasterHUB

ゲーム配信や動画編集で「もう少し操作しやすいデバイスがあればいいのに…」と感じたことはありませんか？既存のコントローラーやキーボードでは、どうしても決められた配置で使うしかなく、自分の手や使い方に完全にフィットするものを見つけるのは難しいもの。

そんな中、Cooler Masterから登場した『MasterHUB』は世界初の「モジュラー式」を採用、パーツを自由に組み替えて、自分だけの理想的な配置を作れます。

つまり従来の「決められた配置で我慢する」左手デバイスから「自分に最適化できる」デバイスへの転換点となる製品です。

ゲーマー、配信者、クリエイターそれぞれのニーズに応じて、理想的な作業環境を構築できます。

●OBSも完全対応、ゲーム配信で「勝ちながら」視聴者を満足させられる展開へ

ゲーム配信をしている方なら、配信中の操作で手間取った経験があるのではないでしょうか。

シーンの切り替えや音量調整、チャット確認など、配信には多くの操作が必要ですが、MasterHUBを使えば、よく使う機能を手の届きやすい位置に配置し、スライダーで音量を瞬時に調整。

視聴者を待たせることなく、スムーズな配信を続けられます。

また配信者の必須ツールであるOBS(Open Broadcaster Software)にも完全対応しているのが、MasterHUBの大きな強み。

シーンの切り替え、音声ミキサーの調整、録画開始・停止、ストリーミング設定の変更など、OBSの主要機能を物理的なボタンやスライダーで操作できます。

従来のキーボードショートカットでは複雑だった操作も、専用モジュールに割り当てることで瞬時に実行可能。

配信中にマウスやキーボードを探す必要がなくなり、視聴者との交流やゲームプレイに集中できる環境を実現します。

特に長時間配信では、操作の簡素化が疲労軽減にも大きく貢献し、安定した配信品質の維持につながります。

●YouTuber、コンテンツクリエイターに必須のクリエイティブ作業を効率化します

動画編集や画像加工などのクリエイティブ作業にも、MasterHUBは便利です。

色調補正をスライダーで行ったり、よく使うエフェクトをボタンに割り当てたり。

従来のキーボードショートカットよりも、はるかに効率的な作業環境を構築。

疲労を軽減しながら、集中して作業に取り組めます。

縦・横自由にカスタマイズ可能

●世界初！レゴのように組み替えられる6つのモジュール、縦横の組み合わせで省スペース

MasterHUBはBaseモジュール＋自由に組み合わせられる5つのモジュールで、縦・横自由にカスタマイズできます。

また、ポゴピンによる無線接続で無駄のないセットが可能。

デスクスペースに合わせて変更できるのが魅力です。

ポゴピンで無線接続

Baseモジュール

●15xKey IPS Displayモジュール

鮮やかで視認性の高いIPSディプレイボタンが15個ついたモジュールで、アクションをキーやダイヤルに簡単にマッピング。

アプリの起動やマイクのミュート・設定の調整など、あらゆる操作が指先ひとつで直感的に操作可能。

Webサイトの閲覧や、頻繁に使うアプリケーション、AIの起動など普段使いにも役立ちます。

15xKey IPS Displayモジュール

●5xFaderモジュール

音量調整や明度変更に便利なスライド式モジュール。

例えば、配信中にマイク、BGM、ゲーム音、効果音を個別にリアルタイム調整。

急に大きな音が出ても瞬時に対応可能。

ゲーム中にDiscord音声、ゲーム音、配信音量を画面から目を離さずに調整できます。

動画編集では色調補正や音楽制作でのミキサー操作が、まるでプロ機材のような直感性で行えます。

5xFaderモジュール

●2xRollerモジュール

スクロールやズーム、各種設定の調整を直感的に行えるモジュールです。

動画編集でのタイムライン移動、Webサイトを閲覧する際のスクロール、デザインソフトでのブラシサイズ調整など、あらゆる場面でスムーズな操作性を実現します。

2xRollerモジュール

●3xKnobモジュール

ダイヤル式の3つのノブと、カスタマイズ可能なRGB LEDを搭載。

動画編集では左ローラーで動画のタイムライン移動、右ローラーでズーム調整を同時に操作、Webブラウジングで縦スクロールと横スクロールを使い分けるなど、割り当て次第で便利に使えます。

3xKnobモジュール

●Encoder Dialモジュール

指先でクルクル回すだけの直感操作が魅力のモジュールです。

配信ではOBSシーン切り替えやマスター音量調整、Photoshopでは、ブラシサイズや回転角度の微調整、動画編集ではタイムライン移動やズーム操作を滑らかに実行。

3Dソフトでは視点回転、音楽制作ではテンポ調整、ゲームでは武器選択や感度設定に活用できます。

作業しない時は液晶画面に時計を表示して、デスク上のおしゃれなアクセサリーとしても機能。

無段階調整の精密さと、押し込みクリックでの決定操作で、あらゆる数値設定が思いのままです。

Encoder Dialモジュール

【価格について】

MasterHUBは現在、GREEN FUNDINGでクラウドファンディングを実施中です。

Creator Kitは39,980円、Pro Kitは60,980円。

クラウドファンディング期間中は特別価格での提供となっており、一般販売開始前に手に入れられます。

【動作環境について】

Windowsに対応、MacOSについては順次アップデートにて対応予定です

